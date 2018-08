Beteljesedett egy 1912-ben megjelent rémisztő jóslat

Százhat évvel ezelőtt egy ijesztő jóslatot tartalmazó írás jelent meg egy új-zélandi napilapban. Akkor még senki sem gondolta volna, hogy az alig néhány soros cikkecske előrevetítette mindazt, amivel mára az egész emberiség szembesült: a globális felmelegedést.

A szóban forgó írás 1912. augusztus 14-én látott napvilágot a Rodney and Otamatea Times című napilap „tudományos hírek" szekciójában. A rövid jegyzet – amelynek címe: A szén felhasználása hatással van a klímára - a következőket írta:

A világ kazánjai évente 2 milliárd tonna szenet égetnek el. Amikor az elégetett szén egyesül az oxigénnel, évente 7 milliárd tonna szén-dioxid kerül a légkörbe. A folyamat még hatékonyabb takaróvá alakítja a levegőt, amitől a Földön a hőmérséklet növekedni fog. Ez a hatás várhatóan néhány évszázadon belül válik igazán jelentőssé."

A 20. század elején született cikk tehát pontosan leírta, hogy ha a világ vezető gazdasági hatalmai a fosszilis tüzelőanyagok felhasználását nem fogják vissza, később óriási katasztrófa lehet belőle. Vagyis az egyik első olyan írás volt, ami bizonyosság tette: az emberiség okozza a globális éghajlatváltozást.

Az elmélet természetesen nem volt új, több helyen foglalkoztak vele, például a Popular Mechanics folyóirat 1912. márciusi írásában is. A The New York Times szerint azonban a szénfelhasználás éghajlatra gyakorolt hatásával már a 19. század közepén is foglalkoztak bizonyos szakemberek.

Nem hallgattunk a figyelmeztetésre

Sajnos az emberiség nem figyelt fel időben a 106 éve közölt figyelmeztetésre. 2016-ban a világ több mint 5,3 milliárd tonna szenet fogyasztott el, aminek következtében 800 000 éve nem látott mennyiségű szén-dioxid került levegőbe.

A következményeket mindannyian érzékeljük: elviselhetetlen hőhullámok, erdőtüzek, vészesen melegedő tengerek, borzasztó minőségű levegő.

Forrás: Business Insider