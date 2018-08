Egy 117 éves asszony lehet a világ legidősebb embere

Nagy valószínűséggel a 117 éves Julia Flores Colque a világ legidősebb embere. A bolíviai asszonyt viszont nem érdekli a cím – írja az AP.

Julia Flores Colque 1900. október 26-án született, így nagy valószínűséggel nemcsak országában ő a legidősebb, hanem az egész világon. Az asszonyt viszont ez nem igazán érdekli, nem jelentkezett a címért, mivel azt sem tudja, mik azok a Guiness rekordok.

Bolíviában csak az 1940-es években vezették be az anyakönyvi kivonatokat, addig a születéseket csak a római-katolikus papok által kiadott keresztlevelek révén dokumentálták. Az asszony személyi igazolványát viszont elfogadta a bolíviai kormány.

Hosszú élete alatt megélt két világháborút, több forradalmat, és végignézte azt, ahogy otthona, Sacaba, egy 3000 fős kis falu 50 év alatt egy 175 ezer fős várossá fejlődik.

Napjait főleg macskáival, kutyáival és kakasaival tölti. Tele van élettel, szellemileg is tiszta, szereti a finom süteményeket és szívesen énekel bárkinek kecsua nyelven, aki meglátogatja otthonában, ahol vele él 65 éves unokahúga is. Szerinte nagynénje mindig is nagyon aktív és nyugodt életet élt.

Fiatalon pásztorként vigyázott bárányokra és lámákra a bolíviai hegyvidékeken, majd tinédzserként egy völgybe költözött, ahol zöldségeket és gyümölcsöket kezdett el árulni. Főleg a terméseit fogyasztotta, és a mai napig is egészségesen táplálkozik, bár néha megenged magának egy-egy szelet süteményt és egy-egy pohár üdítőt. Soha nem ment férjhez és gyerekei sincsenek.

Hosszú élete azért is meglepő, mert Dél-Amerikán belül Bolíviában a legmagasabb a halálozási arány.

Korábban a világ legidősebb ember egy 117 éves japán asszony, Tadzsima Nabi volt, aki 1900. augusztus 4-én született és idén tavasszal, 2018. április 21-én halt meg.