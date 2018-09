Fekete, szőrös massza nőtt egy nő nyelvén az antibiotikumtól

Nagyon ritka, ugyanakkor nem elképzelhetetlen, hogy az antibiotikumokat, illetve antipszichotikumokat szedő páciensek nyelvén fekete, ragacsos, szőrszerű képződmények jelennek meg. A bizarr mellékhatást az orvostudomány „fekete szőrös nyelvként" (black hairy tongue; BHT) emlegeti, és annyira nem mindennapi, hogy sok szakember is csak könyvekből ismeri az állapotot.

Az 55 éves nő egy motorbaleset következtében került kórházba. Mindkét lába súlyosan megsérült, és amikor fertőzés jelei mutatkoztak a végtagokon, intravénásan széles spektrumú antibiotikumot, minociklint kapott. A terápia egy hétig tartott, ezt követően jelent meg a nyelvén a furcsa fekete massza, amelyhez még az émelygés érzése és rossz ízérzet is társult.

Az eset felkeltette egy kutatóorvos, dr. Yasir Hamad figyelmét is, aki alaposan megvizsgálta a pácienst. Észrevételeit szaklapban publikálta.

Nem tudják, miért alakul ki

A betegség neve kicsit megtévesztő, a szőrszerű képletek valójában úgynevezett nyelvpapillák, ezek tartalmazzák felületükön az ízlelőbimbókat. A kór kialakulásakor a nyelvpapillák duzzadnak meg; normál állapotban méretük csupán 1 mm, de a BHT kialakulásakor kiterjedésük a 18 mm-t is elérheti. A megduzzadt nyelvpapillák közé az apróbb ételdarabkák könnyedén beszorulhatnak, megágyazva a különböző mikrobák megtelepedésének. A baktériuminvázió az, ami valójában elfeketíti a nyelvet.

Az orvosok egyelőre nincsenek tisztában azzal, miért okoznak ilyen mellékhatást egyes gyógyszerek, szerencsére azonban a BHT könnyen kezelhető, nem tartós állapot. A fekete nyelvvel diagnosztizált nő esetében csupán antibiotikum-váltásra volt szükség, négy héttel a gyógyszercserét követően a nyelv ismét egészségesnek látszott.

Az esettanulmány a The New England Journal of Medicine című orvosi szakfolyóiratban jelent meg.

(Science Alert)