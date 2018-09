Fantasztikus áttörés a mesterséges gyémántok előállításában

A globális ékszeriparban manapság mindenki egy új japán innovációról beszél: laboratóriumi körülmények közt „kinevelt” gyémántokról, amelyek ugyanolyan kémiai, fizikai és optikai jellemzőkkel rendelkeznek, mint a természetes gyémántok.

Egy tokiói székhelyű cég, a Pure Diamond Lab olyan gyémántokat képes előállítani, amelyek tulajdonságaikat tekintve azonosak a természetben előforduló gyémántokkal, és így megfelelnek az Amerikai Gemológiai Intézet (Gemological Institution of America [GIA]) gyémánttanúsítvány-kiadási követelményeinek. A cég laboratóriumaiban, szigorúan szabályozott környezetben, tiszta szén felhasználásával létrehozott makulátlan gyémántok optikai tulajdonságai gyakorlatilag felülmúlják a természetes gyémántokéit. A cég számos színben képes előállítani a szintetikus gyémántokat, ideértve olyan színeket is, amelyek nem fordulnak elő a természetes drágakövek közt, ami például azt is eredményezheti, hogy az eddig rendkívüli ritkaságnak számító vörös és kék gyémántok egyik pillanatról a másikra elértéktelenednek.

A különleges technológián felül van azonban még egy dolog, ami megkülönbözteti a Pure Diamond Co. Ltd.-t versenytársaitól, mégpedig az a Block Chain (blokklánc) rendszer, amelyet a gyémántpiac számára dolgozott ki. A laboratóriumi eredetű gyémántok előállítására, csiszolására és osztályozására vonatkozó információkat összegyűjtik, majd digitalizálják, és az így létrehozott adatfájlt hozzáférhetővé teszik a végfelhasználó számára, növelve ezzel az átláthatóságot és magasabb szintű vásárlói élményt biztosítva az ügyfeleknek. Megjegyzendő, hogy a Pure Diamond Block Chain projektjének technológiai vezetője Jun Kawasaki úr, a híres 'fehérkalapos' hacker, aki fényt derített arra, hogyan emeltek el a Coinchecktől 500 millió NEM-et idén januárban. Kawasaki úr hisz abban, hogy a Pure Diamond Block Chain fejlesztési projektje „a blokklánc használatának helyes módját” teszi lehetővé. A Pure Diamond Lab létrehozója, Hideyuki Abe úr ehhez hozzátette, hogy a technológia révén „minden egyes gyémánt útja a legteljesebb mértékben nyomon követhető lesz”.

A laboratóriumi eredetű gyémántok, köztük a Pure Diamond Lab termékei, átformálják a globális gyémántipart is, fenntarthatóbbá és etikusabbá téve azt. A gyémántok laboratóriumi környezetben való előállítása csökkenti a kereslet növekedése miatt a gyémántbányákra nehezedő nyomást, és így közvetve mérsékli a természeti környezetben a gyémántbányászat által okozott károkat. Mi több, a Pure Diamond Block Chain technológiája segít megakadályozni az ún. „véres gyémántok” (azaz a háborús övezetekben bányászott és a további háborús konfliktusok finanszírozása céljából titokban értékesített drágakövek) forgalmazását is.

A laboratóriumi gyémánt-előállítási projekt kiterjesztésének céljából a vállalat egy új kritpovaluta, a Pure Diamond Farm Singapore által kibocsátandó Pure Diamond Coin (PDC) elsődleges forgalomba hozatalát (ICO) tervezi, és a befolyó összegből a szükséges berendezések beszerzését és a kutatást-fejlesztést kívánja finanszírozni. Ugyanakkor a vállalat által elindított szellemitulajdon-bejegyzési folyamat is hamarosan lezárul, ami várhatóan tovább erősíti a cég pozícióját a szintetikusgyémánt-gyártási szektorban. A vállalat célja, azaz a gyémántipar fokozatos, lépésről lépésre való átformálása olyan vízió, amely miatt érdemes figyelemmel kísérni a Pure Diamond Block Chain projektjének megvalósítását.