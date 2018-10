Meghalt Simomura Oszamu Nobel-díjas japán kémikus, a zöld fluoreszkáló fehérje (GFP) felfedezője.

A tudós alma matere, a Nagaszaki Egyetem hétfői közlése szerint a 90 éves Simomura pénteken halt meg természetes okokból.

A japán tudós és két amerikai kollégája, Roger Tsien és Martin Chalfie megosztva vehették át 2008-ban a kémiai Nobel-díjat a fehérjék kutatásában végzett munkásságukért, a zöld fluoreszkáló protein (GFP) felfedezéséért és hasznosításáért.

Simomura 1928-ban született Kiotó prefektúra északi részén, majd Nagaszakiban végezte tanulmányait. A középiskolát megszakítva egy lőszergyárban kellett dolgoznia a második világháború idején. Tizenhat éves volt a Japán délnyugati részén fekvő Nagaszakira mért 1945-ös atomtámadáskor. Végül 1951-ben szerzett diplomát kémia szakon a Nagaszaki Egyetemen.

1962-ben az amerikai Princetoni Egyetemen izolálta először a zöld fluoreszkáló fehérjét egy csendes-óceáni medúzából. Ez a protein élénk zöld fényt bocsát ki ultraibolya sugárzás alatt. 1970-ben azt is kimutatta, hogy melyik az a kémiai vegyület a szóban forgó fehérjében, amelyik elnyeli, majd kibocsátja magából a fényt. A jelzőfehérje sejtekhez, sőt molekulákhoz is kapcsolható. Fontos alkalmazási területe a rákkutatás, mert segítségével a rákos sejtek is nyomon követhetőek.

Az Egyesült Államokban töltött évek után a tudós visszaköltözött Nagaszakiba, hogy közelebb legyen rokonaihoz.

A 70 ezer emberéletet követelő nagaszaki atomcsapás átélése kitörölhetetlen nyomott hagyott Simomurában, aki később előadásaiban is gyakran hangoztatta a nukleáris fegyverek felszámolásának szükségességét.