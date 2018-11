Mentális problémákhoz vezethet a túlsúly egy új kutatás szerint, amely az elhízás és a depresszió közötti genetikai kapcsolatot vizsgálta. Ráadásul a jelenség a nőknél jóval erősebben jelentkezik, mint a férfiaknál.

Fogyással sem csökken biztosan a depresszió

A túlsúlyos emberek gyakran szenvednek depressziótól, és a plusz kilók jóval több pszichés hatást gyakorolnak ránk, mint azt valaha gondoltuk volna. A mentális betegségek esélye a magasság, testsúly és életkor segítségével kikalkulált testtömegindex (BMI) emelkedésével együtt gyarapodik, és a tudomány mai állása szerint egyáltalán nem biztos, hogy a lehangoltság a súlycsökkenéssel egyenes arányban eltűnik vagy mérséklődik.

A magas testtömegindexhez kapcsolódó genetikai változások egyértelműen depresszióhoz vezethetnek – mutatnak rá az Exeter Egyetem kutatói, akik legfrissebb eredményeiket International Journal of Epidemiology című szaklapban publikálták.

A testsúly gyarapodás ráadásul elsősorban a nőkre gyakorol intenzívebb, negatív hatást, és ez leginkább a megváltozott testképre vezethető vissza.

Fizikális és lélektani komponenseket is vizsgáltak

A kutatók hetvenhárom, olyan genetikai variánst tanulmányoztak, amelyek a magas testtömeg indexhez kapcsolódtak. Hangsúlyozták azt a tényezőt is, hogy a túlsúly magasabb betegségkockázattal jár, például a cukorbetegség és a szívbetegség tekintetében. Emellett további tizennégy, a testzsírhoz kapcsolódó genetikai variánst is górcső alá vettek, ám a vizsgálatok szerint ezek kisebb egészségügyi kockázattal járnak.

Az első csoport biológiai és pszichológiai mechanizmusok révén is kapcsolódik a depresszióhoz, az utóbbi viszont csak lélektani hatással bír – mondta Tim Frayling, a tanulmány társszerzője, az Egyesült Királyság és Ausztrália kutatóiból álló kutatócsapat vezetője. – A kutatásban résztvevők ezután kitöltöttek egy kérdőívet, majd válaszokat és a kórházi adatokat összehasonlítottuk. Végül a kapott eredményeket a szorongás és a depresszió esélye tekintetében értékeltük egy pszichiáter segítségével.

A kutatók ekkor 49 ezer résztvevőről merték biztosan azt állítani, hogy a genetikai variánsuk szoros kapcsolatban áll a depresszióval. Az eredmények még akkor is megállták a helyüket, amikor további vizsgálatokkal kizárták a szereplők családjában felbukkanó depresszió miatti eshetőséget. Az elemzést ezután megismételték a Pszichiátriai Genomikai Konzorcium névre hallgató nemzetközi projekt adatait felhasználva, és ugyanezeket az eredményeket kapták.

Számtalan tényező okozhat lelki betegséget