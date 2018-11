Nem tudja elképzelni a reggeleket egy napindító kávé nélkül? Vagy szívesebben kortyolgat egy forró teát a napi hírek olvasása közben? A választás ösztönszerűnek tűnik, és talán az is. Hogy a kávét vagy a teát választjuk szívesebben, szoros összeköttetésben van azzal, miként érezzük az ital keserűségét.

Ösztönösen választunk forró italt

Kávét vagy teát iszik szívesebben? Egy új kutatás szerint a rutinnak tűnő választás kérdésére a génjeinkben van a válasz. Az illinoisi Northwestern Egyetem kutatói állítják, hogy egyszerű genetikai hajlam terelget minket bizonyos esetekben a kávé, más alkalmakkor a teázás felé.

A tanulmány eredményei segítenek megérteni azokat a tényezőket, amelyeket ösztönösen használunk, amikor valamilyen forró italt választunk" – mondta Dr. Marilyn Cornelis, a kutatás társszerzője a The Guardiannak. – „Különösen az ízválasztásra figyeltünk oda, valamint arra, hogy miből, mennyi mennyiséget fogyasztunk."

A Scientific Reports című szaklapban publikált tanulmány két adatkészletből gazdálkodott. Az első azt mutatta, hogy az európai származásúaknál bizonyos genetikai változatok szorosan kapcsolódnak a különböző ízek érzékeléséhez. Ebből azt is látták, hogy egyes italoknak a koffein, a másik csoportnak a kinin, a harmadiknak a propiltiouracil adta a keserűség ízét. A kutatók másik forrását az Egyesült Királyság Biobankjának adatai jelentették: 37 és 73 év közötti, több százezer alany genetikai adatait vizsgálták, beleértve az egészségügyi információkat, és azokra a kérdésekre adott válaszokat, amelyekben a résztvevők arról számoltak be, hogy naponta milyen és hány csésze forró italt fogyasztanak.

Genetikai összefüggést találtak

Mivel a génjeink elméletileg rögzítve vannak és a genetikai változatok véletlenszerűnek tekinthetők, a egyfajta „természetes kísérletet" is végeztek a kérdés tisztázásához. Így vizsgálták meg a kávé és teafogyasztás tekintetében a társadalmi és környezeti tényezőket, amelyek szintén hatással lehetnek az italválasztási szokásainkra.

Genetikai összefüggés találtunk abban, hogy ki, mennyire érzi a koffein, a kinin vagy a propiltiouracil keserűségét" – tette hozzá Marilyn Cornelis.

Sheng Ong, a QIMR Berghofer Orvosi Kutatóintézet kutatója szerint mindez függ attól is, hogy naponta mennyi kávét fogyasztunk. Így a genetikát összevetették azokkal a fogyasztókkal, akik naponta csak egy kisebb csésze kávét isznak, de azokkal is, akik több mint négy csészével érzik boldognak a napjukat. A kutatók végül belátták, hogy tanulmányuk nem lehet minden szempontból pontos, hiszen azon alapul, hogy a részvevők mennyire pontosan vallották be a napi kávé-, illetve teafogyasztási szokásaikat.

Sokan nem kedvelik a keserű ízeket

Mivel az emberek általában igyekeznek elkerülni a keserű ízeket, ezért a megállapításaink szoros összefüggésben állnak a tanult viselkedéseinkkel" – mondta Cornelis. – „Ha megérezzük a koffein pszichostimuláns, serkentő hatását valószínűleg még több kávé fogyasztására lesz igényünk."

Ezek a hatóanyagok ugyanis fokozzák a spontán lelki aktivitást, elfedik a fáradtságérzetet és fokozottan jó közérzetet keltenek.