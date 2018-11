A rajz meglepően hatékonynak bizonyul az emlékezésben. Az új kutatási eredmény különösen az idősebb korosztálynak lehet fontos, mert a módszer még a demenciában szenvedők esetében is működik. A kanadai kutatók szerint sokkal könnyebben megjegyezhetünk ötleteket, tárgyakat vagy fogalmakat, ha nem leírjuk, hanem lerajzoljuk őket.

Képekkel hívjuk elő az emlékeket

A diákok a világ minden táján megtanulják, hogyan kell hasznos jegyzeteket készíteni, hogy aztán a fontos teendők, ötletek ne felejtődjenek el. Léteznek azonban más technikák, illetve kódolási stratégiák is, amelyek segítik az emlékezést.

Ilyenek a folyamatos ismétlés, a jelentéstani feldolgozás, a hangos olvasás, vagy épp a tanulás közbeni jegyzetkészítés.

A jegyzetelés egyik legfontosabb előnye, hogy csendben zajlik, így nem zavar senkit, például az osztályteremben" – mondta Myra Fernandes, kanadai Waterloo Egyetem munkatársa a ZME tudományos portálnak. – „A rajzolás is pontosan ilyen, és már az 1970-es évek óta tudjuk, hogy a képekkel jobban tudunk emlékeket előhívni, mint a szavakkal. Úgy gondoljuk, hogy ez a hatás a kettős kódolás miatt befolyásolhatja a tanulást, hiszen a kép mind vizuálisan, mind verbálisan segít az emlékezésben."

Hatékony a definíciók memorizálásában

Myra Fernandes és kollégái a rajzokat az emlékezéshez köthető stratégiaként vizsgálták. Egy kísérletet végeztek, amelyben a résztvevőknek harminc szót kellett megjegyezniük (például teherautó, körte), majd minél gyorsabban visszamondani.

Valamennyi kísérleti alany használhatott előtte valamilyen memorizálási folyamatot, majd a kutatók mérték az időt. Az egyik kísérletben a szavak leírását rajzokkal kellett kiegészíteniük. Végül egyértelműen akkor tudták a résztvevők a leggyorsabban visszaadni a kért szavakat, amikor azt korábban lerajzolták.

Bebizonyítottuk, hogy a rajzolásos technika szavak és képek esetében is hatásos, de a tankönyvekben található definíciók memorizálására is" – írták a szerzők Psychological Science folyóiratban publikált tanulmányukban. – „Látjuk, hogy a rajzolás minden, eddig ismert technikánál hatásosabb."

A jegyzetelésnél is jobb technika

Ezután a kutatók bonyolultabb fogalmak és komplex szövegek memorizálását vizsgálták. A rajz ezúttal is eredményesebbnek bizonyult, mint az írásos jegyzetkészítés.

Amikor a résztvevőket megkérték, hogy tanulják meg például az izotóp vagy a spóra jelentését, akkor a rajzos technikát alkalmazók jobban emlékezek a fogalom meghatározására, mint a jegyzetelést választó társaik.

Egy szó vagy egy fogalom lerajzolása különböző összetevőket tartalmaz, amelyek mindegyike úgynevezett halmozott hatással van a memóriára, ezért is olyan hatékony" – mutatott rá Myra Fernandes. – „Fontos azonban megjegyezni, hogy a rajzok minősége nem számít. A tanulási folyamat eredménye nem attól függ, hogy valaki jól tud-e rajzolni vagy sem."



Idősebb korban is jól teljesített