Fantasztikus leletre bukkant egy amatőr walesi kutató, aki fémdetektorral járta a környéket. A föld alatt heverő kelta szekér az első régészeti vizsgálatok alapján időszámításunk előtt 600-ból származik, és egy óriási, eddig fel nem fedezett vaskori településhez vezethet.

Imádják a területet az amatőr kincskeresők

Fémdetektorral járta a walesi erdőket és mezőket egy amatőr kincsvadász, amikor a szerkezet jelzett. Hamarosan kiderült, hogy rábukkant arra az első kelta szekérre, amit a területen valaha felfedeztek. Az Egyesült Királyság a kincsvadászok és régészek Mekkája, messze az egyik legnépszerűbb kutatóhely - írja a ZME Science tudományos portál.

Nem csupán történelmi múltja gazdag mind a római, mind a középkori vagy a modern események tekintetében, hanem az eszközök, leletek és kincsek is viszonylag közel maradtak a felszínhez az ország környezeti adottságai miatt. Az amatőr kincskeresőket a helyi közélet és politika is bátorítja, mivel így közösen lehetnek részesei a felfedezések adta, értékes eredményeknek. Ez pedig létrehozott egy különleges nemzeti tudatot is, amely gyakran elképesztő eredményekkel jár.

Számos kincsre bukkant a kutatás során

Miután az amatőr kincsvadászok viszonylag gyakoriak az Egyesült Királyságban, nem meglepő, hogy alkalmanként néhány figyelemre méltó dolgot találnak. Mike Smith már hosszú ideje járta a walesi erdőket, mezőket és településeket. Három évtizede vásárolt egy fémdetektort is, és ennek segítségével már számos kincsre bukkant. Ezek között akadt már középkori bross és hasonlóan értékes, kelta lovasszerszám. Most azonban egy furcsa leletre bukkant, amelyről a szakértők hamarosan megállapították, hogy egy kelta lovasszekér darabja, amely valószínűleg időszámításunk előtt 600-ból származik.

Mike Smith ezt meghallva visszasietett a helyszínre és tovább folytatta a kutatását: végül megtalálta a szekér még több darabját.

A lelet azért is igen értékes, mert a régi kelta hagyományok szerint a magas rangú vezetők testével együtt szekerét, lovait, szerszámait, és akár fegyvereit is eltemették" – mondta az amatőr kincsvadász.

A szakértők eleinte szkeptikusak voltak

Rögtön éreztem, hogy fontos történelmi nyomokra akadtam" – mondta Mike Smith, aki több mint harminc éve keresgélt szorgalmasan a föld alatt. – „Ösztönből választottam ezt a területet, de álmaimban sem számítottam ilyen hatalmas eredményre. A kelta szekerekről már olvastam, de csak kívánni mertem, hogy bárcsak találhatnék egyet. Hatalmas kiváltságnak élem meg, hogy végül megleltem néhány darabját."

A régészek kezdetben szkeptikusan reagáltak Smith felfedezésére, miután a területen eddig még egyetlen kelta korból származó szekeret sem találtak. Az alapos vizsgálatok után azonban már a Dyfed Régészeti Társaság és a Walesi Nemzeti Múzeum is meg volt győződve a lelet eredetiségéről, ahol „jelentősnek és értékesnek" nevezték azt. Előzetes feltárást rendeltek el, amely megerősítette a kelta szekér elméletét. Hamarosan sértetlenül előkerültek a kocsi kerekei is. A lelőhely jelentősége mindazonáltal még mindig nem egyértelmű. A régészek azonban gyanítják, hogy valahol a közelben, a föld alatt heverhet egy vaskori település, ezért folytatják a kutatásokat.