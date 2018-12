Gábor Dénes-díjat kapott egy magyar kutató az Alzheimer-kór elleni küzdelemben elért eredményeiért. Dr. Puskás László biológus ma vehette át a NOVOFER Alapítvány kitüntetését a Parlamentben, melyet a széles értelemben vett innovációs folyamatban eredményesen tevékenykedők elismerésére alapítottak.

Az MTA Szegedi Biológiai Központ tudományos tanácsadója, az MTA doktora, az AVIDIN Kft. ügyvezetője és az APERUS Pharma Zrt. vezérigazgatója által vezetett projekt különlegességét az adja, hogy – a nemzetközi szinten is elismert kutató csapata – a korábbi gyógyszerjelöltekkel szemben egészen egyedi megoldással állt elő. Dr. Puskás László felfedezése nemcsak új terápiás útvonalakat határoz meg az Alzheimer-kór elleni küzdelemben, de egyben új lehetőségeket is nyit a neurodegeneratív megbetegedések jobb megértésében és lehetséges kezelésében.

A világszerte elindított hasonló projektekben a gyógyszerjelöltek mindegyike legfeljebb egy támadásponton működött, így azok többsége az egyes kutatási fázisokban sikertelennek mutatkozott. A Q134R molekula ezzel szemben egyedi módon, három támadásponton fejti ki hatását, kiemelve ezzel a projektet a legígéretesebbek közé. Az igen súlyos, gyógyíthatatlan világbetegségnek számító Alzheimer-kór kezelésében a Q134R nemcsak tüneti kezelést jelenthet, hanem egyedi hatásmechanizmusa révén a betegség hátterében húzódó folyamatok befolyásolásával megállíthatja a betegség előrehaladását, és jelentősen javíthatja a betegek gondolkodási képességét. A magyar kutató csoportja által felfedezett molekula megvédi a neuronális sejteket az elhalástól, megakadályozza az agyi gyulladási folyamatokat és memóriajavító tulajdonsággal is rendelkezik. Bátran kijelenthető, hogy a Q134R molekula az Alzheimer-kutatásban egyedüliként és elsőként rendelkezik egyszerre sejtvédő, gyulladáscsökkentő és kognitív memóriajavító tulajdonsággal is.

Puskás doktor és csapata 2009-től foglalkozik Alzheimer-kór elleni kutatással. A cég molekuláris szintű biológiai és kémiai fejlesztései során fedezte fel azt az originális gyógyszerjelöltet, amelyet a projektben részt vevő partnereivel (Q134R) szabadalmaztatott világszerte. Az eredményes kutatómunka keretében, nemzetközileg is élen járó külföldi csoportok bevonásával sikerült valószínűsíteni a gyógyszerjelölt komplex, más gyógyszerfejlesztőktől alapvetően eltérő eredeti hatásmechanizmusát, mellyel értelmezni lehet mind a betegség előrehaladását megállító, mind a memória funkciót jelentősen javító hatásokat is.

A molekula úttörő hatásmechanizmusa máris felkeltette a tudományos világ érdeklődését. Az idegsejtek védelmében szerepet játszó folyamatokat az Alzheimer-kór egyik legismertebb amerikai egyesült államokbeli kutatója tanulmányozza. A projekt mindemellett elnyerte egy nagy amerikai alapítvány, a Kentucky Egyetemen működő ADDF (Alzheimer's Drug Discovery Foundation) pályázati támogatását is. A projekt eredményeiről Bécsben megrendezett 13th International Conference on Alzheimer's and Parkinson's Diseases (AD/PD 2017) konferencián számoltak be a kutatók. A projektmunkában többek között részt vesz a Kentucky Egyetemről Christopher Norris professzor, Mody István Professzor a Kaliforniai Egyetemről (UCLA), valamint Tamás Gábor Professzor a Szegedi Tudományegyetemről.

Mára a projektet egy kifejezetten erre a célra alapított társaság, az APERUS Pharma Zrt. menedzseli. Az APERUS-ban Puskás László tulajdonában álló AVIDIN Kft. mellett, szakmai és üzleti partnerként a Drem Kft. és a NAVIGATOR Investments Zrt. rendelkezik részesedéssel.

Az Alzheimer-kór elsősorban az idősebb népesség súlyos betegsége, az agy progresszív, degeneratív, neurológiai betegsége, a demencia leggyakoribb formája. Jellemzője a memória és a kognitív funkciók folyamatos csökkenése, ami olyan súlyossá válhat, hogy befolyásolja a mindennapi tevékenységet. Végső fázisban a beteg magatehetetlen, ágyhoz kötött. Jelen pillanatban a világon mintegy 44 millió Alzheimer-kórban szenvedő beteg van. A betegek száma a statisztikák szerint 20 évente megduplázódik. Az Alzheimer-kór az egyik legsúlyosabb anyagi és társadalmi terheket jelentő betegség. Az Amerikai Egyesült Államokban 2016-ban az 5,3 millió beteg kezelése és ellátása 236 milliárd (!) dollár kiadással járt. Jelenleg nincs olyan gyógyszer a piacon, ami képes megelőzni vagy megállítani az Alzheimer-kór kifejlődését, vagy kitolni a súlyos szimptómák megjelenését.