A csontritkulás megelőzhető

A téli fagyok beköszöntével a jeges, síkos járdákon és utakon jelentősen megnő a töréses, zúzódásos sérülések száma. Az idősebbeknél a csontritkulás miatt az ilyen balesetek következményei egyre súlyosabbak lehetnek. Hogyan előzzük meg a csontritkulást? Hogyan enyhítsük tüneteit? Dr. Szigeti József belgyógyász, az Anna Egészségközpont orvosszakértője ad tanácsokat e kérdésekben.

A csontritkulás alattomos betegség, kezdetben semmilyen érzékelhető tünetet nem okoz. Sokszor az első jele egy kisebb csonttörés. Mivel a téli időszakban sokkal több a végtagtörés, sokan ilyenkor szembesülnek a diagnózissal: oszteoporózisban, vagyis csontritkulásban szenvednek.

A csontok tömegének és mésztartalmának kóros csökkenése fokozott törékenységgel, a kóros és spontán törések kockázatának fokozódásával jár. Magyarországon népbetegségnek számít a csontritkulás: a lakosság közel 10 százalékát sújtja. Az idősek jelentős része, a nők nagyjából fele érintett valamilyen mértékben. Nőknél négyszer-nyolcszor is gyakoribb lehet, mint férfiaknál" – tájékoztat Dr. Szigeti József belgyógyász, az Anna Egészségpont szakértője.

Természetes folyamat, hogy csontszövetállományunk 30-35 éves korunkig gyarapszik, majd tömege fogyni, gyengülni kezd. De hogyan lehet megelőzni a betegség kialakulását, illetve lassítani a csonttömegvesztést? Dr. Szigeti József tapasztalatai szerint az alábbi tényezőkre kell odafigyelni.

Megelőzés, a minél erősebb csontokért

A csontritkulás megelőzése már gyermekkorban megkezdődik. Fontos, hogy a lehető legnagyobb csonttömeget érjük el 30-35 éves korunkig. A megelőzésben fontos a rendszeres testmozgás, az egészséges táplálkozás, különösen a megfelelő kalcium-, D-vitamin- és K2 vitamin-bevitel. Csökkenti a csonttömeget a dohányzás, a túlzott koffein- és alkoholfogyasztás, valamint a túl magas foszfáttartalmú ételek vagy szénsavas üdítőitalok fogyasztása.

Alapos kivizsgálás és diagnózis

Mivel a csontállomány ritkulása tünet- és panaszmentesen kezdődik, sokáig észrevétlen marad. Mire egy csonttörés formájában megtapasztaljuk, addigra legtöbbször a betegség már kialakult. Fontos, hogy alaposan kivizsgáltassuk magunkat: ehhez csontsűrűségmérést, de szükség szerint röntgent, valamint vér- és vizeletvizsgálatokat is végeznek. A pontos diagnózis alapján lehet meghatározni a leghatékonyabb kezelési módokat. A csontritkulás súlyosabb formái és a következményként kialakuló folyamatos csonttörések ugyanis rendkívül veszélyesek.

A csonttömegvesztés mérséklése

Természetes, hogy 35 év felett veszítünk a csonttömegünkből. Visszaállítani már nem is lehet a korábbi állapotot, de sokat tehetünk a további csonttömegvesztés lassításáért. A komplex kezelés a leghatásosabb: kalcium- és vitaminpótlás, akár hormonpótlás is (változó korban), valamint rendszeres mozgás és fizikoterápia. Kiváló komplementer terápia lehet a mágnesterápia is, amely tudományosan bizonyítottan lassítja a csontsűrűség csökkenését – újraaktiválja a kalcium felvételért felelős sejteket, blokkolja a degenerációs folyamatot és növeli az esetleges, kalciumpótló kúrák hatékonyságát.