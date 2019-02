A mérsékelt mennyiségű kávéfogyasztás több előnnyel, mint káros hatással jár az egészségünkre az újabb kutatások szerint. A napi három-négy csésze fekete nem csak kitűnően élénkíti a testet és a szellemet, hanem csökkenti a májbetegségek lehetőségét is. Nem véletlen, hogy világszerte több mint két milliárd csésze kávét fogyasztanak minden egyes nap.

Véletlenszerű kontrollvizsgálatok erősítik az eredményeket

Már a korábbi tanulmányok is jótékony kapcsolatot mutattak a kávéfogyasztás és a májbetegségek megelőzése között. Az eredmények megerősítésének és további lehetőségek feltárása érdekében a Southhamptoni Egyetem kutatói most kettő meta-analízist végeztek: az egyik a kávéfogyasztás és a cirrózis közötti, a másik pedig a kávéfogyasztás és a májrák között kapcsolatot vizsgálta. Azt tapasztalták, hogy mindkét betegség kialakulásának alacsonyabb volt a kockázata azoknál az embereknél, akik több kávét fogyasztottak.

A legtöbb bizonyíték azonban az irányított megfigyeléseinkből származik, amelyeket bár csak valószínűsíthető összefüggéseket találnak, mégis elég meggyőzőek – mondta Robin Poole, az egyetem közegészségügyi specialistája. – Az esetleges bizonytalanságok eloszlatása érdekében véletlenszerű kontrollvizsgálatokat végeztünk olyan önkénteseknél, akik nem alkoholos eredetű májelzsírosodás (NAFLD) betegségben szenvedtek.

A kutatók szerettek volna megbizonyosodni arról, hogy a kávé lassítja-e a betegség lefolyását, segít-e a tünetek kezelésében.

Csökkenhet a szívbetegségek kialakulásának kockázata

Mielőtt azonban szakemberek elkezdtek volna rendszeresen kávét adni a pácienseknek, a kapott eredményeik után szerették volna bizonyítani a kávéfogyasztás és az egészségi állapot közti jótékony kapcsolatot, ezért átfogó vizsgálatot végeztek a témában. Egyesítették a jelenlegi és a korábbi metaanalízis eredményeit, amelyek végül kitűnő összefoglalást adtak.

Most már biztosak vagyunk abban, hogy a kávéfogyasztás több előnnyel, mint hátránnyal jár – mutatott rá Robin Poole. – Úgy tűnik, hogy a legjobb eredményeket napi három-négy csésze kávét fogyasztásával érhetjük el. Ezzel szinte minden esetben csökkenthetjük a halálozás kockázatát, valamint a szívbetegségek kialakulásának kockázatát.

A kutatásból kiderült, hogy az ennél nagyobb mennyiségű kávé fogyasztása sem káros, ám ebben az esetben az önkéntesek csak kevesebb előnyt tapasztaltak.

Leginkább a májbetegségek ellen hatásos

A kávéfogyasztás alacsonyabb kockázatot jelentett a 2. típusú diabétesz, a metabolikus szindróma, az epekő, a vesekő és a köszvény kialakulása kapcsán.

A vizsgálatok során az is világossá vált, hogy kávéfogyasztás esetén kisebb eséllyel alakulnak ki bizonyos ráktípusok, Parkinson-kór, depresszió vagy épp Alzheimer-betegség – hangsúlyozta a szakember. – Az erős fekete azonban a májbetegségek esetében bizonyult a leginkább hatékony ellenszernek.