New York megismeréséhez két hét is nagyon kevés. Manhattan utcáin sétálva gyakran volt déjà vu érzésem a filmekből, sorozatokból és videoklipekből ismert helyszínek miatt. A Time Square hatalmas épületei szinte megszédítik az embert, amikor feljön a metróaluljáróból. A Nagy Alma már korántsem olyan elérhetetlen a mezei turisták számára, mint évekkel ezelőtt. A repülőjegyek megfizethetők, vízum helyett pedig elég csupán ESTA-t igényelni, amit otthon, a számítógép előtt ülve is megtehetünk.