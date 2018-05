A helyi hatóságok figyelmezetést adtak ki amiatt, hogy a sárgarépa és más számukra szokatlan étel rabjává vált kenguruk rendszeresen megtámadják a turistákat Ausztrália keleti részén.

A legtöbb támadás a Sydneytől kétórás vonatútra fekvő Macquarie-tónál lévő Morisset kórház területén történt, a tó térsége ugyanis közkedvelt idegenforgalmi látványosság, amelyet több ezer látogató keres fel hetente.

Számos turista azonban egy tökéletes szelfi reményében fittyet hány a kenguruk etetésének tilalmát hirdető figyelmeztetésekre és az állatok egyre nagyobb számban válnak a sárgarépa és más zöldség, gyümölcs, sőt gyorséttermi ennivaló rabjává.



Ha meglátnak egy sárgarépát, amellyel korábban a turisták már százszor megetették őket, akkor rögtön rátörnek az emberre és elveszik tőle. Ilyenkor igen agresszíven viselkedhetnek. Rúghatnak, karmolhatnak mellső mancsaikkal és súlyos sérüléseket okozhatnak, különösen ha olyan ételt akarnak megszerezni, amelyet nagyon megszerettek. A kenguru számára a magas cukortartalmú sárgarépa olyan, mintha csokoládét enne. - mondta el Andrew Daly, a sydneyi Ausztrál Hüllőpark állatgondozója az ABC televíziónak.

Shane Lewis buszsofőr, aki rendszeresen visz turistákat a térségbe, elmondta, hogy sokszor rúgnak meg, karmolnak össze turistákat az erszényesek.