Nincs jobb fejlesztő játék a családi kirándulásnál

Valószínűleg kevés ember akad hazánkban, aki ne tudná, mi az a kéktúra. A leghíresebb magyar vándorút páratlan lehetőségeket tartogat a sportembereknek, a felfedező kedvű országjáróknak és a kiránduló családoknak egyaránt. Arról viszont talán kevesebben hallottak, hogy létezik kifejezetten gyerekeknek szóló kéktúramozgalom is.

Mindenki másért szereti a kéktúrázást, de vitathatatlan, hogy a megtett kilométerek közben olyan szemléletformáló élményekre tehetünk szert, amelyek egy életre meghatározhatják a természetről, a hazánkról és az emberekről kialakított képünket. A Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) ennek jelentőségét már a 60-as években felismerte, ezért hozta létre a kimondottan fiataloknak szóló gyermekkéktúra-mozgalmat, amely napjainkban is ugyanazt a célt hivatott szolgálni: megmutatni és megszerettetni a gyerekekkel a természetjárást.

Akárcsak az 50-es évek óta létező, majd a 70-es évek végén Rockenbauer Pál által nagy sikerrel népszerűsített országos kéktúra, a gyermekkéktúra is ugyanazon az 1165 kilométeres útvonalon halad Írott-kőtől Hollóházáig, csak a fiataloknak kevesebb kilométert kell megtenniük a hőn áhított jelvényért. Ráadásul a 6-14 éves korosztály kilenc tájegységi jelvényt is összegyűjthet, ami még inkább fokozza a felfedezőkedvet, na meg a táv teljesítése után érzett elégedettséget.

Amíg a 60-as, 70-es években a gyerekek javarészt az úttörőtáborok révén ismerkedhettek meg a kéktúrázással, addig napjainkban leginkább lelkes és elszánt pedagógusoknak köszönhető a túramozgalom népszerűsítése. Egy seregélyesi általános iskolában például nem csupán túrákat szerveznek a diákoknak, hanem „Indulj el egy úton” címmel országos hírű, több száz gyereket megmozgató természetismereti vetélkedőt is, amely idén még több jelentkezővel és még nagyobb figyelemmel övezve zajlott le.

Szerencsére egyre nő azoknak a családoknak a száma, akik maguktól is tudják, miért fontos a gyerekekkel megismertetni az erdőt, a természetet, a mozgás örömét. Vannak szülők, akik számára a világ legtermészetesebb dolga, hogy a család legifjabb tagját is magukkal viszik a kéktúrára.

Családi túrákkal akarva-akaratlan elültetjük az ifjakban a természetjárás örömének jótékony magjait, melyek olyan gazdagsággal ajándékozzák meg őket, amelyből egész életükben profitálhatnak. Nem csupán természetről, mozgásról és szabad levegőről van szó! Túrázás közben kulturális és történelmi ismeretekre is szert teszünk, új helyeket és embereket ismerünk meg, ezek együttesen tárják ki előttünk a világot. A megtett kilométerek során rengeteg tapasztalatra teszünk szert, sokkal érdeklődőbbé, nyitottabbá válunk. Minél korábban kezdjük járni a vidéket, annál inkább életünk elemi részévé válik a kirándulás és a felfedezés.

A számos túramozgalom közül a kéktúra az egyik legjobb választás, ha országjáró tematikát, lenyűgöző és változatos tájakat, izgalmas és felfedezésre váró helyeket szeretnénk bejárni. A túra során készített mutatós pecsétlenyomatok nem csupán a gyerekekből váltanak ki gyűjtőszenvedélyt, de kétségtelen, hogy számukra ez plusz lelkesítő tényező, mint ahogyan a teljesítésért járó jelvények is.

Az új OKT-igazolófüzet árában már benne van a teljesítésért járó jelvény is, amelyet korábban külön kellett megvásárolni. Ez a változás január 1-től a régi füzettel rendelkező teljesítőkre is érvényes, tehát a jelvényért már senkinek sem kell fizetnie. Ugyanez igaz a gyermekkéktúra jelvényére és tájegységi jelvényeire is.

Amit a gyermekkéktúráról tudni kell A 6-14 éves korosztály részére meghirdetett túramozgalom során a gyerekeknek nem kell végigjárni a kéktúra mind a 1165 kilométerét. A teljesítéshez elegendő 300 kilométer abszolválása kilenc tájegységben. A gyermekkéktúra által érintett tájegységek:

• Kőszeg – Kemeneshát

• Balaton-felvidék

• Bakony

• Vértes - Gerecse

• Pilis - Budai-hegység

• Börzsöny – Cserhát

• Mátra

• Bükk - Gömör-Tornai-karszt

• Cserehát - Zempléni-hegység Amennyiben a gyermekkéktúra résztvevői egy-egy tájegységen belül legalább 50 kilométert megtettek, teljesítményükért elnyerhetik a gyermekkéktúra tájegységi jelvényeit. Ha a végigjárt útvonalak hossza eléri a 300 kilométert, a nevezettek kiérdemlik a gyermekkéktúra jelvényt. A gyermekkéktúráról itt olvashatnak még több információt.

Forrás: Turista Magazin