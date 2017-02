Egy furcsa kísértetváros, ahol csak másfél évig laktak

A kanadai Kitsault várost 35 éve elhagyták lakói, de a füvet ma is nyírják a házak körül, és az is elképzelhető, hogy egyszer ismét benépesül.

A világon sokfelé találunk olyan kísértetvárosokat, amelyet hirtelen elhagytak a lakói. Vagy azért, mert határterületté vált, vagy elárasztották vízzel, vagy azért, mert gazdaságilag ellehetetlenült.

Mit rejt a föld?

A kanadai Kitsault az utóbbi kategóriába tartozik. A Brit Columbia északi részén, az alaszkai határhoz közel fekvő települést 1979-ben kezdték el felépíteni – írja az Amusing Planet. Az alapítás mozgatórugója sok más hasonló sorsra jutott városhoz hasonlóan itt is a bányászat volt. A közelben ugyanis molibdént találtak, amelyet ötvözőelemként használnak, a molibdéntartalmú acélok nagy szilárdságúak, szívósak, savállóak és fényezhetők.

A környéken már közel egy évszázada bányásztak más fémeket, ezüstöt, ólmot, cinket és rezet is. Több kisebb települést emiatt alapítottak arrafelé, például a közeli Alice Arm és Anyox is ennek köszönheti a létét.

Kitsault megalapításának ötlete akkor merült fel, amikor a molibdén ára megugrott a 70-es évek végén. Az amerikai Phelps Dodge bányavállalat hatalmas építkezésbe kezdett. Terrace városától építettek gyorsan oda egy 115 kilométeres murvás utat, a mély vizű fjordon pedig hajók hordták az építőanyagot a helyszínre.

A magas fizetések egész Észak-Amerikából sok mérnököt és építőmunkást vonzottak oda. Több mint száz családi házat építettek fel, és hét apartmanházat is felhúztak, több mint 200 lakással. A városkában volt egy modern kórház, egy bevásárlóközpont, éttermek, bankok, posta, kocsma, medence, könyvtár, két edzőterem pezsgőfürdőkkel és szaunával, sőt, még színházterem is. Az ott lakók kényelmét szolgálta a kiépített telefonhálózat és kábeltévé, valamint egy modern szennyvíztisztító is.

Másfél évvel az után, hogy az első családok beköltöztek, a molibdén világpiaci ára összeomlott. A bányák bezártak, a városka 1200 lakosa elköltözött, Kitsault pedig a feledés homályába merült.

De miért nyírják a füvet?

2005-ban aztán egy indiai születésű amerikai vállalkozó, Krishnan Suthanthiran megvásárolta a kísértetvárost 7 millió dollárért. Azóta az üzletember 25 millió dollárt költött a felújítására és karbantartására. Több mint egy tucat alkalmazott végzi a javításokat, nyírja a füvet, vágja a fákat és takarítja az utcákat manapság is.

A befektető természetesen nem önzetlenül vállalta a hatalmas költségeket a fenntartásra. Azt szeretné, ha Kitsault Brit Kolumbia LNG-központjává váljon. Hogy a földgáz cseppfolyósításához fűződő tervei bejönnek-e, és a kísértetváros újra élettel telik-e meg, az a jövő zenéje.