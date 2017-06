Itt szinte mindenki egy hajótörött leszármazottja

A kanadai szigeteken 12 ezren laknak, és most már hat világítótornya is van.

A Magdaléna-szigetek egy kis szigetcsoport a Szent Lőrinc-öbölben, a kanadai Québec tartománytól nem messze. Körülbelül 12 ezren laknak ott, és szinte kivétel nélkül hajótöröttek leszármazottai.

A 18. és 19. században mintegy 500 hajó feneklett meg a Magdaléna-szigetek sekély vizein és homopadkáin. Akkoriban ugyanis még nem működött ott világítótorony, a térképek pedig nem voltak megbízhatóak. Az erős szélben, ködben és nagy hullámokban a navigáció szerencse kérdése is volt.

Az ott elsüllyedt hajók utasai közül sokan a vízbe fúltak. A túlélők közül azonban többen a szigeteken telepedtek le, és ez lett az új otthonuk.

Az egyik legismertebb ilyen hajó a Miracle volt, amely Írországból szállított családokat Kanadába. East Pointnál vetődött a partra egy erős viharban 1847. május 19-én, a fedélzetén 446 emberrel. Egy helyi családnak köszönhetően szinte mindenki megmenekült, amiért a kapitány emlékirataiban mondott köszönetet.

A szerencsétlenül járt hajó kapitánya már akkor is felvetette, hogy szükség lenne egy világítótoronyra, erre azonban az 1870-es évek elejéig várni kellett. Ma már hat világítótorony segíti a hajók navigálását a sziget körül – írja az Amusing Planet.

Új életet kezdtek

A legtöbb pórul járt hajó roncsa a víz alatt fekszik különböző állapotban, néhányuk azonban látható is a partról. Sőt, olyanok is vannak, amelyekkel más formában lehet találkozni a szigeteken, hiszen több házat is belőlük építettek, például egy 100 éves templomot is.

Ma a szigeten lakók többsége franciául beszél, csak körülbelül 550 embernek az anyanyelve az angol. A külvilágtól elég elzártan élnek, különösen télen, amikor az öböl befagy, és lehetetlenné teszi a hajóközlekedést.