A Ryanair beismerte a titkát

A fokozódó kritika hatására a Ryanair beismerte, hogy szétülteti azokat az egy foglaláson szereplő utasokat, akik nem fizetnek külön az ülőhelyért. Az ír fapados légitársaság szerint a foglalási rendszerük a fizetős ülőhelyválasztásra ösztönzi az utasokat.

A beismerés azután érkezett, hogy az Oxfordi Egyetem kutatói kimutatták, hogy azok az utasok, akik az ingyenes ülőhelyleosztás mellett döntenek, gyakrabban kapnak középre helyet, mint máshova. Ezután a BBC Watchdog című műsora is tesztelte a leosztást, és hasonló eredményre jutott.

Az ülőhelyfoglalás díja jelenleg 700 forintnál kezdődik a Ryanairnél, de a jobb helyekért elsőbbségi beszállással 2450 forintot kell fizetni. A társaság nemrég 30 napról 60 napra emelte az utazás előtti online becsekkolás lehetőségét azok számára, akik fizetnek az ülőhelyválasztásért. Akik nem fizetnek a fix ülőhelyért, azok négy nappal az indulás előtt csekkolhatnak csak be online (tavaly november előtt egy hét volt ez az időtartam). A Ryanair ezekkel a lépéseivel is a fix ülőhelyfoglalásra akarta ösztönözni utasait.

A családokat egyben tartják

Bár a légitársaság most beismerte, hogy a foglalási rendszerük ingyenes leosztás esetén a baráti társaságokat valószínűleg szétülteti, azt azonban tagadja, hogy a családokkal is ezt tenné. A 12 évesnél fiatalabb gyermekek esetében elő is írják, hogy a családjukkal együtt üljenek, számukra ingyen fix helyet kínálnak, hogy ne üljenek messze a családjuktól.

A Daily Mail által idézett szóvivő azt is megmagyarázta, miért olyan magas a valószínűsége az egy foglaláson lévő utasok szétültetésének. Ez ugyanis szerinte azért van, mert egyre többen fizetnek a fix ülőhelyekért, ők pedig többnyire az ablak, illetve a folyosó melletti helyekre foglalnak. Ezért van, hogy a nem fizetőknek a középső ülések maradnak.