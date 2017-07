Közvetlen járat indul az USA-ba

Régóta hiányzik a közvetlen légi kapcsolat Budapest és az Egyesült Államok között, de jövőre a lengyel LOT társaság járatot indít két amerikai városba is.

New Yorkba és Chicagóba indít közvetlen járatot jövő nyáron Budapestről a lengyel LOT légitársaság - jelentette be a cég vezérigazgatója pénteken Budapesten. A járatok New Yorkba hétfőn, csütörtökön, pénteken és vasárnap indulnak, és egy nappal később érnek vissza Budapestre, Chicago felé pedig kedden és szombaton közlekednek – mondta Rafal Milczarski. Mindkét város felé a tervek szerint dél körül indulnak a járatok, és másnap reggel 9-kor érnek vissza Budapestre.

Az útvonalat a LOT Boeing 787 Dreamliner típusú gépével teljesíti majd, a repülőt Budapesten fogják állomásoztatni, és a légitársaság nem zárkózott el attól, hogy magyar személyzetet is alkalmazzon a járatokon. A gépek május 3-án indulnak először. Jost Lammers, a Budapest Airport vezérigazgatója a LOT mostani bejelentése kapcsán azt mondta, potenciálisan 160 ezer utasra számíthatnak a piacon évente.

Régóta hiányzó kapcsolat

Budapestről 2011 ősze óta nincs közvetlen járat New Yorkba, addig a Delta és az American Airlines repülte ezt az útvonalat. Utóbbi ugyan tervezte a járat újraindítását a 2012-es nyári menetrendben, de a Malév februári csődje után visszavonulót fújt. A járat ugyanis részben olyan utasokat hordott Budapestre, akik a régió kisebb városaiba utaztak tovább, túlnyomórészt szintén a Oneworld légi szövetséghez tartozó Malév gépeivel (erről itt olvashatja korábbi cikkünket).

A közvetlen légi járat megteremtése szóba került tavaly februárban is, amikor Szijjártó Péter külügyminiszter Texasban többek között az American Airlines vezetőivel tárgyalt. A légitársaság kommunikációs igazgatója akkor nem erősítette meg lapunknak a járatnyitás tervét, de jelezte, hogy folyamatosan vizsgálják a piaci lehetőségeket.

Budapestről Chicago közvetlenül korábban soha nem volt elérhető.