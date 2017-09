Elindult a világ leghosszabb fapados járata

A diszkont légitársaságokat a legtöbben rövid távú utakra veszik igénybe, azonban egyre több hosszú útvonalat is üzemeltet néhány cég. Ilyen például a Norwegian, amely most elindította a világ leghosszabb fapados járatát. A norvég légitársaság ezentúl London Gatwick repülőteréről Szingapúrba is repül majd.

A 6764 mérföldes (10 886 km) távot Boeing 787-9 Dreamliner repülőgépekkel teszik meg 12 óra és 45 perc alatt. A repüljegyek kezdőára egy irányba 149,90 font, azaz körülbelül 54 ezer forint – írja a Daily Mail.

Átementi világrekordhiány

A világ leghosszabb járatát egy hagyományos légitársaság, a Qatar Airways üzemelteti a katari Dohából az új-zélandi Aucklandbe. A táv 9031 mérföld (14 534 km), amelyet 18 óra alatt tesz meg a repülő. Normál esetben: most ugyanis egy aucklandi olajvezeték hibája miatt a járat napok óta kénytelen egy megállót közbeiktatni a tankolásra az ausztráliai Adelaide-ben vagy Melbourne-ben – írja a Telegraph.