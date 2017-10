Meglepetések az idei legmenőbb turistacélpontok között

Visszatértek a turisták azokba az országokba, amelyeket terrortámadások vagy természeti csapások sújtottak, de akadnak új kedvencek is – derül ki az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) legfrissebb statisztikájából.

A turisták ezúttal is gyorsan felejtenek – ez a tanulság szűrhető le a UNWTO World Tourism Barometer című jelentéséből, amely az idei első féléves adatokat elemzi. Számos olyan ország szerepel ugyanis a legdinamikusabban bővülő piacok között, amelyeket korábban terrortámadás ért. Ilyen például a listavezető Egyiptom, ahol az idei első félévében 51,5 százalékkal nőtt a turistaérkezések száma a tavalyi hasonló időszakhoz képest. De Tunézia és Törökország sem panaszkodhat: mindkét országban 20 százalék felett javult a mutató.

A második helyezett Nepál szintén a tavalyi alacsony bázisnak köszönheti 41,5 százalékos bővülését, de ott nem a terroristák, hanem egy földrengés vetette vissza a forgalmat korábban. Vannak azonban meglepetések is a listán. Ilyen például a 3. helyezett Északi-Mariana-szigetek, amelyekről a legtöbben még nem is hallottak, vagy épp Örményország. Végül olyanok is akadnak, amelyek az utóbbi években rendre jól szerepelnek, mint például Vietnam vagy Horvátország.

Az alábbi ranglistára csak azokat az országokat vettük fel, amelyek adatot szolgáltattak az idei első félévről. A zárójelben a növekedés látható 2016 első fél évéhez képest.

1. Egyiptom (51,5 százalék)

Az észak-afrikai ország idegenforgalmára komoly csapást jelentett egy orosz utasszállító gép 2015-ös felrobbantása, illetve a politikai bizonytalanság. Mostanra azonban kezdenek visszatérni a turisták, bár az idénre várt közel 8 millió nyaraló még jóval elmarad a 2010-ben regisztrált 14 milliótól.

2. Nepál (41,5 százalék)

A 2015-ös földrengésben 7652-en veszették életüket, 16 390-en sérültek meg, és közel 200 000 lakóház semmisült meg. Az idegenforgalmi szektor azonban már tavaly magára talált, idén pedig folytatódhat a lendület.

3. Északi-Mariana-szigetek (35,3 százalék)

Az Egyesült Államok társult államáról, amely a Csendes-óceán nyugati felében található, valószínűleg kevesen hallottak még. Tömegturizmusról persze nem is beszélhetünk: tavaly 531 ezren látogattak el a 15 tagból álló szigetcsoportra.

4. Vietnam (30,4 százalék)

A távol-keleti ország évek óta az utazók kedvencei között szerepel. Olcsó, biztonságos, egzotikus ország rengeteg látnivalóval, és még nincs akkora tömegturizmus, mint például Thaiföldön.

5. San Marino (28,8 százalék)

Az apró köztársaságot teljesen körülöleli Olaszország. Az erős növekedés ebben az esetben a szerencse dolga, mivel évente néhány tízezren látogatják csak, ami nagy ingadozást eredményezhet egy adott évben.

6. Tunézia (26,7 százalék)

Egyiptomhoz hasonlóan Tunézia is sokat tett azért, hogy visszacsalogassa a terrorizmustól tartó turistákat. 2015. június 26-án a Szúszától 10 kilométerre északra lévő Imperial Marhaba Hotel strandján 38 embert ölt meg egy terrorista, három hónappal korábban a tuniszi Bardo múzeumban elkövetett merényletben 22-en haltak meg. Tavaly már volt némi bővülés, de így is csak 5,7 millióan látogattak oda a 2010-ben regisztrált 7,8 millióval szemben.

7. Uruguay (26,5 százalék)

A dél-amerikai ország népszerűsége kisebb meglepetésnek számít, hiszen jóval kevesebb látnivalót kínál, mint más országok a kontinensen. Mindenesetre tavaly már több mint 3 millióan látogattak el oda.

8. Horvátország (24,8 százalék)

Déli szomszédunk idegenforgalma évek óta dübörög, tavaly már közel 14 millióan látogattak el oda. Horvátország a magyarok körében is népszerű: alig nyolc hónap alatt több magyar turista járt ott, mint tavaly egész évben.

9. Izrael (24,4 százalék)

Izraelben annyi a látnivaló, hogy úgy tűnik, a turistákat a rendre előforduló terrorcselekmények sem tartják vissza. Tavaly közel 3 millióan utaztak el oda, és bár az ottani árak magasak, fapados járatokkal Magyarországról is olcsón el lehet jutni oda.

10. Örményország (24,2 százalék)

Igazi kuriózum a tízes listán. A történelmi emlékekben gazdag ország viszonylag kívül esik a turisták főcsapásán, de így is közel 1,3 millióan látogatták meg tavaly. Az idei bővülés alapján pedig minden eddigi rekord megdőlhet.