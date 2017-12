Videón az orosz gép lezuhanása

Amint arról az Origo is beszámolt, kedden lezuhant egy An-2-es repülőgép Észak-Oroszországban, a nyenyec autonóm körzetben található Narjan-Marban. A balesetben négyen meghaltak a fedélzeten tartózkodó 11 utas és kétfős személyzet közül. A tragédiáról most egy videófelvétel is felkerült az internetre.

A baleset okát egyelőre vizsgálják, de egy repülési szakértő az 5 native tévécsatornának nyilatkozva alapvetően két dologra gyanakodott. Az egyik, hogy túl volt terhelve a gép: ez a típus csak 11 személy szállítására van tervezve. A másik, hogy a motor még nem volt eléggé felmelegedve, és leesett a hajtóerő, aminek következtében a repülő elveszítette a stabilitását közvetlenül a felszállás után.

A négy áldozat között egy gyermek és egy terhes nő is volt – írja a Front News.