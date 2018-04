Mi a bosszantóbb: a vízbe pisilés vagy az üvöltöző szülő?

A családokat a szálláshelyen megrendezett tömeges rendezvények, míg a gyerek nélkül utazókat az extrém fegyelmezési módszereket használó szülők zavarják leginkább a Szallas.hu friss kutatása szerint. Minden második szülő nem tud kikapcsolni, ha gyerekkel nyaral, de a családi időtöltés kárpótolja őket. A gyermek nélkül utazók számára a hisztiző kiskorúnál is idegesítőbb az ordenáré módon üvöltöző, vagy éppen mindent a gyerekre hagyó szülő.

Bár kétség kívül a gyerek nélkül utazók érzékenyen reagálnak a gyereksírásra – kétharmadukat kimondottan zavarja a hiszti –, de nem ez veri ki leghamarabb a biztosítékot. Minden második közülük tart attól, hogy a gyerek belepisil a vízbe, mégis ötből négy gyermektelen válaszadó a családi veszekedéseket, a szülők káros fegyelmezési módszereit és silány magatartását emelték ki legrosszabb dologként. A legtöbben a pihenésben érzik magukat hátráltatva, nem tudnak ugyanis kikapcsolódni, vagy csak szimplán nem szeretik a gyerekes családokat. „Ennek számtalan érdekes oka lehet, tízből egy például szégyenlőssé válik a kicsik előtt az alkoholfogyasztást, dohányzást illetően" – mondta Drávai-Mészáros Judit, a Szallas.hu marketing menedzsere.

A válaszadók néhány extrém személyes indokot is felsoroltak: egyesek szemtanúi voltak, amint a gyerekek a svédasztal kínálatát összetapicskolták vagy rosszabb esetben megcsócsálták. A felmérés szerint a medence környéki fröcskölés vagy épp a használt pelenkák széthagyása sem teszi népszerűbbé a kisgyermekes üdülőket.

Tízből egy családot ért már atrocitás

A legtöbb családos számára természetes, hogy mindannyian együtt nyaralnak, tízből nyolcan ezért indulnak útnak kisgyerekkel. Vannak azonban olyanok is, akik nem akarják (10%) vagy nem is tudják másra bízni (6%) a gyermekek felügyeletét, amíg ők üdülnek. Minden második szülő gondolja, hogy ugyan kikapcsolódni nem tud, ha családostól utazik, de kárpótolja őt az együttlét öröme.

Nem mindenki tolerálja azonban a kicsik vagy épp a felnőttek viselkedését: tízből egy családot ért már atrocitás szálláshelyen vagy utazás során. Számos esetben jogos lehet a panasz, de vannak, akik inkább előítéletesek, holott nem is tapasztaltak rosszat – mondta Drávai-Mészáros Judit. – Egy vendég arról számolt be, hogy rájuk nézve egy nyugdíjas pár fennhangon azt mondta, itt sem fognak tudni pihenni az ordítozástól." A felmérésből az is kiderült, hogy egy alkalommal egy „felnőttbarát" szálláshely wellness részlegéből ki akartak tiltani az ott tartózkodók egy családot, mondván, hogy 14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat ott.

A családosok számára egyébként inkább a nagyobb céges rendezvények, az esküvők, konferenciák vagy csapatépítők a zavaróak, melyek jellemzően tömeggel, hangoskodással járnak, arról nem is beszélve, hogy a személyzet figyelmét is lekötik, és sok esetben például az éttermi menüválasztékot is korlátozzák.

Ezeket keresik leginkább a gyermekes utazók

A kutatásban résztvevő családosok alig kétharmada érzi úgy, hogy a szállásadók fel vannak készülve a kisgyermekes családok fogadására, harmaduk csak közepesre értékeli őket ilyen tekintetben. „Az egyik vendég azt emelte ki, hogy tapasztalatai szerint kevés az olyan hotel, ahol a család együtt, mégis szeparáltan pihenhet" – ismertette a részleteket a marketingvezető.

A Szallas.hu kutatásában arra is kíváncsi volt, hogy a családosok milyen felszereltséget keresnek egy-egy szálláshelyen. Minden másodiknak fontos szempont a gyerekágy, kétharmaduknak az etetőszék, 70 százalékuknak a gyerekmenü, gyerek adag, és minden másodiknak az is, hogy az ételallergiával élőkre is gondoljanak a konyhán. Ötből négy válaszadó számára a babamedence vagy gyermekpancsoló megléte is meghatározó szempont. A családosok kétharmada arra is figyel, hogy legyen gyerekprogram, ugyanakkor az animátor, illetve gyerekfelügyelet csak a szülők harmadának kardinális kérdés.