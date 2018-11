Ilyet még nem láttunk: 5 ezer forintos retúrjegy a Vörös-tengerhez

Az izraeli Eilatba eddig sem volt drága eljutni, most azonban az egyik fapados cég 5 ezer forintért elrepít oda-vissza.

A légitársaságok akcióiról nem szoktunk beszámolni, hiszen azok rendszeresen előfordulnak, és amúgy is fel lehet iratkozni a hírleveleikre, akiket ez érdekel. Most azért teszünk kivételt, mert a Ryanair legfrissebb leárazása egészen hihetetlen viteldíjat kínál: aki ráér december 1-től 15-ig, az 5058 forintért juthat el oda-vissza az izraeli Eilatba, jobban mondva az ahhoz közeli Ovda repülőterére Budapestről (a díjak a kereslettől függően változhatnak).

Ez az ár egészen elképesztő, ha figyelembe vesszük, hogy a Vörös-tenger partján fekvő üdülőváros Budapesttől közel 2500 km-re van, amit a repülő 3,5-4 óra alatt tesz meg. Összehasonlításképp: ilyen kilométer-tarifával kb. 16 ezer forintért el lehetne repülni az ausztráliai Sydney-be. Az út pedig akkor is szuperolcsónak számít, ha tudjuk, hogy a jegyárban csak egy kis kézipoggyász van benne (az elvileg november 1-től változó szabályokról itt írtunk). A két kézipoggyász felvitelére jogosító elsőbbségi szolgáltatás egyébként mindössze 2100 forinttal növelné meg az árat.

Jót tett a verseny

A Ryanair már három éve repül Eilatba Budapestről a téli menetrendben, és eddig is olcsón tette ezt, ha nem is ennyire kirívóan. Idén novembertő azonban versenytársat kapott, mert a korábban Izraelben csak Tel-Avivba közlekedő Wizz Air ugyancsak felvette a célpontjai közé. A magyar kötődésű diszkont-légitársaság most valamivel drágábban kínálja a jegyeket: még az évi 30 euróba kerülő WDC-tagsággal is csak 6380 forintból lehet a legolcsóbban megúszni náluk egy fordulót.

Az Eilatba utazást tervezőknek nem árt tudni, hogy bár eljutni olcsó oda, Izrael drága ország, így az ottani turisztikai szolgáltatások megdobhatják az összköltséget. Az időjárás azonban télen is kellemes, a tenger átlagos hőmérséklete pedig decemberben is 23 fok körül van. Korábbi beszámolónkat itt olvashatja róla.