Ezért éri meg télen utazni

Az utazást legtöbbször a nyárhoz kötjük, és csak a melegebb hónapokra tervezünk be vakációkat, pedig a téli időszak is rengeteg lehetőséget kínál. Olcsóbbak a repülőjegyek és a szállások, nincs tömeg, és jólesik a kiszakadás az otthoni szürkeségből.

Az elmúlt öt évben négyszer kötöttem ki Londonban télen, és biztosan lesz még rá alkalom, mert sokkal jobban szeretem az angol fővárost ebben az időszakban. Ilyenkor legalább pont olyan az időjárás, amilyennek elvárom. Miért is mennék nyáron az esőbe? A Wizz Air és a Ryanair nevetséges áron visznek oda a hideg hónapokban. Legtöbbször tízezer forint alatt megúszom az oda-vissza utakat, és ilyenkor a szállásárak is sokkal kedvezőbbek. Ez a téli utazás egyik legjobb hozadéka: minden sokkal olcsóbb lesz.

Akár Airbnb-n, akár Bookingon nézelődünk, a karácsonyt és a szilvesztert leszámítva mindenhol sokkal kevesebbet kell fizetni október után, mint a főszezonban. Ráadásul nem is kell hónapokra előre foglalni, általában semelyik szálláshelyen sincs tömeg, Barcelonában például egy hónapja tizenkét eurót fizettünk fejenként egy éjszakáért a belvárosban egy aranyos privát szobáért, ami elképzelhetetlen lenne mondjuk júniusban.

Európán belül nagyon pénztárcabarát a közlekedés is télen. Olcsók a repülőjegyek, akciósak a buszjegyek, nem kell előre foglalni például a gyorsvonatokra sem. Egyszer Franciaországban hiába akartam nyáron gyorsvonatra szállni, mint kiderült már két hétre előre beteltek a helyek, így maradt a méregdrága last minute jegy a lassabb vonatra. Télen viszont elég volt az utolsó percben megérkezni az állomásra egy kedvező gyorsvonati jegyért. Ez pedig sokkal nagyobb flexibilitást is eredményez, nem kell előre megtervezni az utakat.

Karácsonyi vásárok és forró csokik

Nagy kedvenceim decemberben a téli vásárok is. Ausztriába szintén minden évben elzarándokolok egyszer, de a már említett londoni karácsonyi forgatagot is imádom, és a legtöbb német nagyváros vásáraiban is jártam már legalább egyszer. Teljesen más a hangulata télen a városoknak, főleg amikor szép, havas a táj. Egyes helyeknek jobban is áll a tél, például Koppenhága vagy Stockholm is ilyenkor a legszebb nekem. Egy forró csésze kávé vagy forró csoki, jobb esetben kandalló, gyertyaláng, és lehet is ábrándozni az ablakban.

Az alacsony árakon és hangulatos téli atmoszférán kívül a legnagyobb ütőkártyája ennek az időszaknak, hogy nincs tömeg. Nincs bajom az emberekkel, de nagyon szívesen kihagyom a nyomorgást egy-egy fotóért például Rómában a Trevi-kútnál, és nem bánom, ha nincs ezer ember a Notre Dame-ról készített képeimen. Ilyenkor sokkal nyugodtabb minden, nem próbál minden sarkon valaki a nyakamba sózni valami kacatot, és nem próbálnak rábeszélni minden étteremre az utcán.

Az egyik legjobb hónap a február az európai utakra, esetleg a március. Ha az ember jól választ, akkor a már említett előnyök mellett még jó időt is kap. Sose felejtem el a bolognai utamat háromezer forintos oda-vissza repjegyáron: egész nap egy kardigánban mászkáltam a tűző napsütésben, és azt éreztem, hogy enyém a város, és a turisták nélkül sokkal igazibb, autentikusabb arcát ismerhetem meg.

Persze előfordult már, hogy nem volt ilyen szerencsém az idővel. Szürke és esős is tud lenni a téli időszak, de mindenhol találni rengeteg beltéri látnivalót, például múzeumokat, galériákat és templomokat. Arról nem beszélve, hogy az otthoni szürkeség helyett akkor már inkább vagyok a berliniben pár napig, vagy nézem a Mona Lisát Párizsban. A hideg időjárásra pedig megfelelő ruházattal, egy esernyővel és jó kedvvel nem nehéz felkészülni.

Ki is lehet hagyni a telet

A téli sportok szerelmeseinek is remek ez az időszak, lehet síelni, snowboardozni, szánkózni, korcsolyázni. Ha pedig ezek közül egyik sem meggyőző, akkor az éves nagy utazást télre időzítve akár el is lehet menekülni a hidegből, melegebb éghajlatra. Ezeket a sorokat Brazíliából írom, ahova az idei tél elől jöttem melegedni, és egy percig nem bántam meg ezt. Nyilván az egzotikusabb helyekre több, mint párezer forint az út, de főszezonon kívül ezek a járatok is megfizethetőek, sokszor last minute is.

Budapestről nem olyan olcsók a járatok, de például Londonból, vagy egyes német városokból jó akciókat lehet kifogni. Rengeteg tengerentúli út van akár százezer forint alatt is. Én a Skyscanneren szoktam a „Bárhova" gombbal szórakozni, kiindulási pontnak pedig több európai nagyvárossal is próbálkozok, ezekre a helyekre pedig mindig találok jó árú fapados jegyeket. Az időpontokkal is megéri játszani, egy-két hónapra előre szoktam foglalni, ennyi idő alatt a szabadságokat is ki lehet kérni.

Most először utaztam el télen hosszú időre egy nyári desztinációra, és kicsit szoknom kellett elsőre a gondolatot, hogy bikiniben napozok decemberben. Az ünnepi hangulatom például egyáltalán nem jött meg, viszont helyette egy nagyon különleges élménnyel gazdagodtam. A brazil árak például – északon-keleten legalábbis – a magyarok alatt vannak, így nem kerül egy vagyonba maga az élet, csak ide kellett jutni. Tudom, ez nem megoldható mindenkinek, de egy netes böngészést azért megérhet a dolog.

Az utazás végső soron utazás bármelyik évszakban, az időjárás csak egy tényező. Pár szabadnappal pedig nagyon könnyű és meglepően olcsó kiszabadulni egy kicsit a mindennapokból, ami mindenképpen megéri. Annak, akit nem kötnek más kötelezettségek, és rugalmasan tudja kivenni a szabadságát, ezekben a hónapokban biztosan sokkal pénztárcakímélőbb lesz az út, mint fél év múlva, a nyári melegben.