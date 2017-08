Veszprém: a királynék városa

Veszprém, vagy ahogyan egy legenda nyomán nevezik, a királynék városa számos látnivalót kínál az idelátogatóknak. Patinás épületei, szobrai, közintézményei előkelő helyre emelik a várost az ország turisztikai térképén, az utazók és fesztiválozók számára kedves cél, a kikapcsolódás, szórakozás kedvelt helyszíne. Rómához hasonlóan Veszprém is hét dombra épült. A veszprémi vár egyike a legrégebbi magyarországi váraknak, ami már a 10. században, Géza fejedelem korában is létezett, és közel nyolcszáz esztendő alatt kapta meg a ma ismert formáját. Veszprémet a királynék városa megnevezés mellett úgy is szokás emlegetni, mint a fesztiválok városa, hiszen minden évszakban tárt kapukkal várja a fesztiválkavalkádok szerelmeseit. Mindemellett Magyarország legnagyobb hagyományokkal rendelkező vidéki állatkertje, a Veszprémi Állatkert is kiváló program lehet a kikapcsolódásra.