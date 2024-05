Európába emigrál a kínai Aiways

Fotó: Aiways

Nem csak a nyugati gyártók szenvednek azzal, hogy a kínai villanyautó-piacon sikereket érjenek el, de bizony a helyi gyártók élete se könnyű. Az Aiways például a menekülést választotta, miután anyagi nehézségek miatt tavaly leállították a termelést a Shangrao-an található üzemükben. Most azon dolgoznak, hogy egy meglehetősen furcsa működési modellt valósítsanak meg, a cégközpontot áttelepítik Kínából a meglévő németországi régiós központba, amely a globális főhadiszállás lesz, de megtartják a kínai gyárat, ahol csak és kizárólag exportra termelnek majd, nem lesz helyben értékesítés.

Annak érdekében, hogy Európában felpörgessék az eladásokat az újraindulást követően – ezt 2025 elejére teszik –, a meglévő U5 és U6 modellek mellett egy új, kisebb szabadidő-autót is kifejlesztenek, és jobbkormányos változatokat is készítenek. A költözésről szóló tervekben az is szerepel, hogy a Közel-Keleten is piacra lépnek, és az évtized végén az USA-val is megpróbálkoznak; utóbbi időközben 25-ről 100%-ra növelte a kínai villanyautókra vonatkozó védővámokat, szóval lehet, hogy erről le kell majd mondaniuk. Kérdés, mi lesz az Aiways sorsa, ha az EU is hasonló piacvédő intézkedéseket hoz.