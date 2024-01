Ötven évvel ezelőtt kisebb botrányt okozott a fényképészből rendezővé előlépett Just Jaeckin első játékfilmje, az Emmanuelle, amelynek Sylvia Kristel által alakított hősnője Thaiföldön keveredik egyre fülledtebb erotikus kalandokba. A szándéka szerint a női szexualitás szabadságát hirdető film szinte mindenütt lesújtó kritikákat kapott, volt, ahol be is tiltották (a magyar mozikban sem engedték bemutatni a Kádár-korszakban). De a közönség, ahol tehette, tódult a mozikba. Az 1970-es évek közepén világszerte mintegy 300 millióan látták, ezzel pedig az Emmanuelle-é a kétes dicsőség, hogy elhozta a nagy áttörést a szexualitást nyíltan ábrázoló mozifilmek számára.