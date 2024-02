Miután 2022-ben felszabadultak A. A. Milne klasszikus meséjének szerzői jogai és bárki kedve szerint dolgozhatja fel a Micimackót, a gagyi horrorokra szakosodott Rhys Frake-Waterfield úgy gondolta, a szeretni való játékmackó történetéből szadista horrort rendez. Nem állt meg az első filmnél, hamarosan bemutatják a Micimackó: Vér és méz 2-őt, ami az előző, borzalmas filmnél is undorítóbbnak ígérkezik, de igazából csak annyi az "újdonság", hogy a rendező a Százholdas pagony újabb lakóiból is vérszomjas fenevadat kreált.

Felesleges volt meggyalázni az eredeti történetet, mert Vér és méz valószínűleg a legrosszabb film, amelyet az utóbbi években mozikban láthattunk – írtuk kritikánkban Rhys Frake-Waterfield Micimackó: Vér és méz című filmjéről.

A folytatás hasonlóan gyalázatosnak ígérkezik a most befutott előzetes alapján. Amelyből kiderül, hogy a láncfűrésszel felfegyverzett Micimackó (és Malacka) újabb ámokfutásához a Százholdas pagony két további lakója, Bagoly és Tigris is csatlakozik.

És persze nem véletlen, hogy Tigris csak most kapcsolódik be a mészárlásba: mivel a Milne által alapvetően békésnek megírt karakter csak az 1928-as folytatásban, a Micimackó kuckójában bukkant fel, tavaly októberben járt le Tigris 95 évig tartó szerzői jogi védelme, azaz Rhys Frake-Waterfield csak most jutott lehetőséghez, hogy a gyerekek egyik kedvenc mesehősét is meggyalázza...