Így lesz hatalmas üzlet a feltámasztás ígérete

Mindennek van ára, még a feltámadás ígéretének is. Erre pedig mi más szolgáltathatna jobb példát, mint azok a cégek, amelyek az egyes hibernálási eljárásokat az emberi testre alkalmazzák. A hétköznapinak semmiképp nem nevezhető tevékenységet folytató vállalatok nem kevesebbet ígérnek, mint azt, hogy a halál után megőrzik az emberi testet, vagy épp az emberi agyat addig, amíg az orvostudomány fejlődése eljut az emberiség történetének egyik legnagyobb álmáig: addig, amíg a már meghalt, de testüket tekintve épségben megőrzött személyeket vissza tudják hozni a halálból. A halottak lefagyasztása létező, de kevésbé ismert üzlet, amelynek némely titkáról, részben a Quartz összeállítása alapján számolunk be.

Az örök élet régi vágya az embernek, mely számos érában és kultúrában a halál kijátszásának vágyával, vagy az az utáni vélt életre való felkészítéssel is összekapcsolódott. Az ókori Egyiptomban a fáraók mumifikálása nem pusztán az istenként tisztelt uralkodók felé a kegyelet jele volt, hanem azt a célt szolgálta, hogy a lélek porhüvelye is felkészített legyen a halál utáni életre. Az ősi kínai császárok higanytablettákkal próbálták meghosszabbítani életüket, míg a XVI. századi Európából pedig az a szokás ismert, amelyben elhunytak csontjait porrá őrölve fogyasztották azt egyesek, gyógyító és az életet meghosszabbító erőt tulajdonítva azoknak.

A technológia korában is él a vágy a halál legyőzésére

Napjainkban a fizikai halhatatlanság elérése – de legalább az életidő jelentős kitolása – nem, vagy nem elsődlegesen filozófiai kérdés, mintsem növekvő üzlet. Elegendő csak a legfontosabb példákat említeni arra, hogy a halál valamilyen módon való legyőzése nem pusztán fantasztikus regényírók álma, hanem a világ meghatározó vállalatai részéről is nagyon komolyan gondolt törekvés.

A világ egyik vezető cégének számító Google-nak például saját, öregségkutató alapja van, Calico néven.

Az olyan dollármilliárdos techguruk, mint az Amazon mögött álló Jeff Bezos vagy Peter Thiel, rengeteg pénzt fektetnek akár személyes vagyonukból is az élet meghosszabbításán dolgozó ígéretes vállalkozásokba. A Bulletproof Coffee alapítója, Dave Asprey pedig nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint azt, hogy 180 évig éljen, melynek kulcsát a biohackingben, azaz az emberi test mesterséges, biotechnológiai eszközökkel való feljavításában látja. A Szilícium-völgyben pedig számos vállalkozás azon dolgozik, hogy az emberiség számára valósággá váljon az elképzelhetetlen: a halhatatlanság. Mesterséges intelligencia technológiákat és biotechnológiai fejlesztéseket végeznek azért, hogy legyőzhessék az életnek véget vető, időskori jelenségeket, a szervezet elhasználódását, vagy az öregedéssel jelentkező betegségeket.

Van azonban egy, már nagyon is kézzelfogható megoldás minderre, amely ugyan nem teljesíti maradéktalanul ezeket a célokat, de támogatói szerint közelebb vihet ahhoz. Ez pedig nem más, mint a halál után az emberi test, illetve a fej lefagyasztása, abból a célból, hogy a szövetek épek maradjanak, és ha a technológiai fejlődés eljut oda, akkor – elméletileg – egyetlen rendszerként, életre kelthetők legyenek. Vagyis az embert vissza lehessen hozni a halálból.

Kis piac, kevés szereplővel

A krionika gyakorlati alkalmazása alig néhány évtizedre nyúlik vissza, az eljárásról, tudományos vonatkozásairól az Origo ebben a cikkében írt részletesebben. A halál utáni test vagy fej lefagyasztása – bár az eljárás ennél jóval bonyolultabb – mindenesetre folyamatosan nagy üzletet jelent az ezt szolgáltató cégeknek – és nem pusztán embereket, hanem állatokat is sikerrel fagyasztottak már le, bár itt a „sikerességet” elsősorban az eljárás igazoltan befejezett lefolytatására kell vonatkoztatni, hiszen a halálból még senkit nem hoztak vissza ezekben az intézetekben sem.

Az első sikeres krionikai eljárást 1967-ben folytatták le, egy 73 éves férfi, James Bedford volt az alanya. Bár talán helyesebb jelen időben beszélni Bedfordról, ugyanis teste még mindig ugyanabban az állapotban van, mégpedig Arizona államban, 169 másik lefagyasztott elhunyt társaságában. A test az Alcor szakértőinek és neurológusainak felügyelete alatt áll, amely a világ első, kereskedelmi értelemben tekintett krionikai szolgáltatásokat kínáló cége (illetőleg alapítványa).

Az Alcoron kívül két, már nevet szerzett vállalat van, amely hosszú távú testmegőrzéssel foglalkozik. Az egyik a szintén amerikai Cryonics Institute (CI), 171 testtel, a másik az orosz KrioRus, 68 felügyelttel, 2005-ös alapítással. Ugyanakkor ezek a számok a jövőben megnőhetnek: világszerte ugyanis több ezren jegyezték elő magukat ilyen szolgáltatásokra drága pénzért, függetlenül attól, hogy nyilvánvalóan közülük senki nem lehet biztos abban, bármikor is sikeresen újra fogják éleszteni.

Krionika: középosztálybeliek is elkezdhetik

S hogy mennyit kell fizetni a későbbi esetleges életre keltésig való megőrzésért?

Nem keveset, ugyanakkor a krionikai megőrzést az abban érdekelt három legnagyobb vállalat egyike sem csak excentrikus milliárdosok privilégiumának látja. Sőt, tűnjön bármilyen furcsának is, a halottmegőrzés a későbbi újraélesztésig éppolyan listaárazható szolgáltatás, mint sok hétköznapibb tevékenység.

A költségekre vonatkozóan a fizetési konstrukciókat pedig a cégek úgy alakították ki, hogy az a nem túlságosan gazdagok számára is vállalható legyen. A CI és az Alcor engedi, hogy páciensei az életbiztosításukból fizessék a költségeket, a KrioRus pedig részletfizetést kínál ügyfeleinek – ezt nyilvánvalóan a haláluk előtt megkezdhetik.

A speciális krionikai szolgáltatások listaárai szerint az Alcornál

200 ezer dollárt (kb. 60 millió forint) kell fizetni azért, hogy a teljes testet lefagyasszák megőrzésre, ugyanakkor az agy megőrzése (úgynevezett neurológiai megszakítás) megáll 80 ezer dollárnál.

A KrioRus 36 ezer dollárt kér a teljes test gondozásáért, és ennek harmadát, ha csak a fejre kell vigyáznia. A CI-nél a teljes testes lefagyasztás az egyetlen opció, 28 ezer dollárért.

Ezek persze csak a bekerülési költségek, azokat minden évben több száz dolláros kiadások egészítik ki a fenntartásokkal összefüggésben.

Az Alcor például meglehetősen pontosan közli a feltételeket arról, hogy a hozzátartozóknak milyen kötelezettségeket kell teljesítenie, de aki alapítványi tagságon keresztül venné igénybe a szolgáltatást, az akár később családi kedvezményt is kaphat árakból. A szervezetnél azt is nézik orvosszakmai szempontok alapján, hogy kit vegyenek előre a várólistáról. A leginkább azokra figyelnek, akik esetén a készenléti szintjük a legmagasabb, mert náluk a halál beállta hét napon belül várható, és ilyenkor a szakembereknek azonnal cselekedniük kell. A cég egyébként még azt is közzéteszi, mikor és hogyan alakult át szolgáltatásaik árképzése.

De valóban működhet a reanimáció?

Erre senki nem tud egyértelmű választ adni, ugyanakkor várhatóan: nem. Az eljárást ellenzők szerint sem orvosilag, sem etikai alapon nem igazolható annak léte. Igaz ugyan, hogy a fagyasztásból való életre keltésre vannak létező példák – két éve tudósok olyan szibériai apró féregféléket találtak, melyek 42 ezer év fagyott állapot után, a permafroszt felengedésével, mozogni és enni kezdtek –, ám az emberi test összetettsége okán nem vethető alá sikeresen ilyen eljárásnak.

Ráadásul, ha valaki ma még gyógyíthatatlan betegségben – például valamilyen rákban – hal meg, testének kiengedése után a betegség is visszatérhet vele, függetlenül attól, megtalálták-e időközben gyógyításának módját. Az elöregedett test sem válik fiatallá, még ha sikerül is visszahozni az életbe. Nem csoda egyébként, hogy a krionikai ügyfelek körében többségben vannak azok, akik csak fejük lefagyasztását kérik, bízva abban, hogy elméjük és személyiségük valamilyen módon később életre kelthető lesz, hasznavehetetlen testük nélkül.

Az eljárás támogatói ugyanakkor azzal érvelnek, évtizedek kérdése, és megszületethet a megoldás a halálból való visszahozatalra, mert a futó fejlesztések mind ebbe az irányba mutatnak. Szerintük elég csak megnézni a szervátültetések kérdését: 100 évvel korábban annak megvalósulása is elképzelhetetlen volt, manapság pedig több tízezren köszönhetik életüket a közben kifejlesztett eljárásoknak.