Az Egyesült Királyság területe tele van történelmi jelentőségű épületekkel, melyek múltjuk és korábbi fontosságuk ellenére lepusztultak, az összeomlás szélén állnak, veszélyessé váltak, ezért látogatásaik nagyon kockázatosak. Több szervezet is azon dolgozik, hogy az utókor számára megmenthesse ezeket a híres épületeket, akár a teljesen más funkcióban történő újrahasznosítás árán is. Ezekbők a különleges épületekből készítettünk válogatást!

A SAVE Britain's Heritage (Mentsük meg Nagy-Britannia örökségét) (SAVE) nevű szervezet azt a célt tűzte ki maga elé, hogy társadalmi összefogással megmentse az Egyesült Királyság örökségének minősülő, történelmi jelentőségű, ámde porladó híres épületeket. A terebélyes listán olyan ingatlanok is helyet kaptak, amelyek évek óta üresen állnak, és jövőjük bizonytalanná vált. A szervezet legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy felhívja a közösség figyelmét ezekre a régóta elfeledett, elhagyatott épületekre, hogy azok újrahasznosítása és helyreállítása a jövőbeli új tulajdonosoknak köszönhetően lehetővé váljon. Hivatalosan csak nagyon kevés ilyen veszélyeztetett épület eladó, de elképzelhető, hogy a mostani tulajdonosok nyitottak az eladásra, vagy valamilyen egyéb segítség elfogadására.

Nemrég bemutatták azokat az épületeket, amelyeket legnagyobb mértékben fenyeget a pusztulás veszélye. Mindegyik épületnek sajátos története van, és sürgős szakértő segítségre van szükségük ahhoz, hogy új életre kelhessenek. A Daily Star és a Twentieth Century Society (C20) készített a szervezet jelentése alapján listát a leginkább bajban lévő brit történelmi épületekről.

Withy Grove Stores, Manchester

A Withy Grove Stores Ltd. a Withy Grove-on található Manchester belvárosában, fő profilja pedig irodaszerek és új, használt és felújított széfek értékesítése. Az épületben jelenleg egyetlen üzlet működik, a földszinten, amelyet 1840 óta ugyanaz a család vezet. A SAVE Britain's Heritage kampánycsoport most attól tart, hogy az amúgy évtizedek óta egyetlen bérlőt sem szerző, és legalább 50 éve fel sem újított épületet a lebontás vagy a pusztulás veszélye fenyegeti. A SAVE kiemelte, hogy ez az épület - amely egykor Manchester kereskedelmi és ipari központja volt - a viktoriánus építészet egyetlen fennmaradt példája ezen a környéken. Az épület az Arndale Centre és a Printworks épületének sarkán található. Az üzletház felső szintjei vannak a legrosszabb állapotban, sok helyen látható, hogy szétterjedt rajta a gyom, és egyéb növények is kinőttek a homlokzatokból. A szervezet szerint ez a rendkívül funkcionális, jellegzetes és szép épület többféleképpen hasznosítható lehet.

Moor Houses parasztház, Northumberland

A Moor Houses farmház a Northumberland-i Tyne-völgyében található Allendale falu közelében, egy lápos mocsárvidéken áll. Aligha lehetne romantikusabb helyet találni egy parasztház számára. Az épület eredete hosszú időre nyúlik vissza. A nyilvántartás szerint ez egy 16. század végi vagy 17. század eleji bastle house, azaz erődített ház. Észak-Anglia e Skóciával határos részén az élet nehéz volt, hiszen a határtól északra elkövetett rablások állandó fenyegetést jelentettek. E ház fennmaradása ezért nagyon jelentős. Az épületet a 17. század végén és a 19. században is kibővítették.

A nyilvántartás szerint érdekes épületről van szó, amely a három évszázad során az egymást követő bővítések, nem pedig az újjáépítés, felújítás révén történő fejlődést mutatja". A SAVE tudomása szerint az épület elhagyatottá vált, a tulajdonosa ismeretlen. Mivel azonban gyönyörű vidéken áll, és már évszázadok óta nem omlott össze, újrahasznosítása kívánatos lenne.

A Mechanikai Intézet, Otley

Az 1870-ben a munkásosztály számára oktatási intézményként, esti iskolaként épült, II. osztályú műemlék épület egy különleges palota, amelynek hátterében a yorkshire-i dombok állnak. A férfiak természettudományt, matematikát és írást tanultak itt, a nők pedig művészetet, ruhakészítést és hímzést. A 20. században a kötelező oktatás kiterjesztésével az eredeti funkcióját felváltotta a szórakoztatás, ezért színházként és táncos szórakozóhelyként működött tovább. Az 1950-es években a helyi tanácsnak adták át.

A 2010 óta használaton kívüli épületre a közelmúltban két, nem túl méltányos átalakítási kérelmet nyújtottak be. Azóta azonban már a rothadás jelei is megmutatkoztak az épületen, amelyből később egyébként polgári központ lett, és a hírek szerint már évek óta próbálják egy aukció keretében eladni. "Fontos, hogy egy ilyen jelentős és történelmi épület, amely az elmúlt 250 évben Otley egyik központja volt, új identitást kapjon és képes legyen ismét a közösség javát szolgálni." - nyilatkozta Paul Thompson, a Pugh aukciósház ügyvezető igazgatója.

Hidraulikai torony és szivattyúház, Hull

A SAVE információi szerint a Hull-i St. Andrew's Dock keleti oldala szinte teljes egészében elhagyatottá vált, amikor a város mélytengeri halászati ipara az 1980-as években összeomlott. A hidraulikai torony és a szivattyúház Hull örökségének fontos ipari épülete, azonban régóta kihasználatlanul áll, vandalizmus áldozatává vált, és ennek köszönhetően fokozaton romlik az állapota.

Former St. Andrews Elmegyógyintézet, Norfolk

St. Andrews Elmegyógyintézetet sokan röviden csak Bolondok Házaként ismerik, kialakítása tradicionális H alakot formáz, a szárnyakat egy egyenes törzsfolyosó köti össze. A Norfolk megyei elmegyógyintézet főépületét luxuslakásokká alakították át. A Norfolk Primary Care Trust elköltözése óta a már régen elhagyatott St. Andrews épületet irodákká vagy lakásokká történő átalakítás céljából árulják. Belül a tetőszerkezet és a padlóburkolat mérsékelten károsodott, ami úgy tűnik, hogy a fémlopások következménye. A szárnyak közül csak az óratorony és két oldalsó toronyház, valamint az egykori halottasház és a pavilon maradt meg. Mindegyik szabadon áll, és további romlásnak van kitéve.

56 Grosvenor Place, Kent

A SAVE honlapján azt írja, hogy ez a ház, amely a nagyon rossz állapota ellenére bájt és történelmi jelleget sugároz, Délkelet -Anglia Kent megye Margate tengerparti városának egy szűk utcájában található, egy kőhajításnyira a strandtól. Az épület hosszú ideje üresen áll, elhanyagolt.

A régi parasztház, Southampton

Ez a gyönyörű 17. századi parasztház egy korábbi középkori udvarház helyén fekszik. A SAVE szerint számos történelmi jellegzetességet őriz. Az 1843-ban kocsmává alakított parasztház 2019-es bezárásáig fontos szerepet játszott a helyi közösség életében. Jelenleg kihasználatlanul áll, közvetlen környezetében egy cég parkolókat üzemeltet.

Hartnells parasztház, Somerset

A 17. század végén épült gyönyörű, kicsi, egykori parasztház és az azt körülvevő udvar az utóbbi időben számos veszélynek volt kitéve, többek között 2017-ben, amikor 320 új ház építése kezdődött meg körülötte. A parasztház és az udvar jövője bizonytalan, mivel továbbra is lakatlan, és nincsenek tervek az újbóli hasznosítására - olvasható a SAVE ismertetőjében.

Rhiwfelen, Penegoes, Powys

A 16. század végén és a 17. század elején épült parasztház a középkori nyitott csarnokok egyik példája. Az épület egy működő gazdaság részét képezhette, és számos melléképület, például pajta és istálló tartozik hozzá. Ma már ez a történelmi épület is veszélyeztetetté vált - írja a SAVE tájékoztatójában.

A régi városháza, Észak- Írország

Belfast első városházája 1869-71-ben épült, amely a SAVE jellemzése szerint B1-es besorolású, palladiánus kompozíciót és román kori faragványokat ötvöz. Gyorsan kinőtték, és azóta különböző célokat szolgál. 1913-1927 között, a belpolitikai válság és az első világháború alatt az Ulsteri Unionisták Tanácsa foglalta el, és a későbbi belpolitikai zavargások idején célponttá vált. Az Ulsteri Unionista Párt (Ulster Unionist Party) egy unionista és konzervatív politikai párt Észak-Írországban. A párt a 19. század végén alakult Ulsterben, Írország egy északi tartományában. A legtöbb unionista szavazó ezt a pártot támogatta az észak-írországi konfliktus idején. A súlyos károk elszenvedése után az épületet 1985-ben helyreállították, de 2020 óta üresen áll.

Cikkünk a következő oldalon folytatódik, lapozzon!