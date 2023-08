A vállalkozó azt állítja, hogy halálhírét keltették, bár elmondása szerint csak nevet ezen, és közli: 77 évesen is napi 10 órát dolgozik, és igencsak jól érzi magát a bőrében.

"Bevallom, egy évvel ezelőtt lett volna rá esélyem, hogy meghaljak. Valahogy patkányméreg került a szervezetembe. Az a meggyőződésem, hogy valaki szándékosan próbált megmérgezni, de ezt bizonyítani nem tudom, ezért rendőrségi feljelentést sem tettem"

– mondta a Ripostnak a vállalkozó.

A történtekről Varga úgy számolt be, hogy éppen egy fogadáson vett részt, ahol kért egy korsó barnasört. Mikor az italba belekortyolt, érezte, hogy az íze rendkívül penetráns.

Nem is ittam meg az egészet, de mikorra a feleségemmel hazaértünk, már nagyon rosszul voltam. Brutális gyomorrontást kaptam, és hánytam. A feleségem ájultan, az illemhelyem talált rám. Szerencsémre orvos, ezért tudta, mit kell tennie, de persze a mentőket is értesítette. Beszállítottak a kórházba, ahol napokig intenzív osztályon ápoltak"

– árulta el az üzletember. Azt is elmondta a lapnak, hogy szerinte kinek állhatott érdekében őt megölni, de csak annyit mondott: pontosan tudja, de bizonyíték híján senkit sem kíván megnevezni. A vállalkozó úgy érzi, szükség van még rá a világon, "ezért is vigyázott rá a Jóisten", persze az orvosok erőfeszítéseiért is rendkívül hálás. Mára teljesen jól érzi magát, olyannyira, hogy továbbra sem tesz le arról a tervéről, hogy a Börzsönyben aranybányát nyisson.

S hogy mi a "börzsönyi arany"?

A vállalkozó szerint egyes tudományos igényű felmérések megerősítik, hogy a Börzöny páratlanul értékes, több tízezer milliárd forint értékű nemesfém-tartalékot rejt. Ahogy az Origo arról megírta, a becslések szerint legalább 13 ezer milliárd, de akár 50 ezer milliárd forint értékű arany- és ezüstkészletet rejt a Börzsöny, mely néhány évtized alatt kitermelhető lehet - legalábbis ezt állítja Varga.