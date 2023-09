Megőrizték Michelin-csillagjaikat és minősítéseiket a magyar éttermek, sőt újak is csatlakoztak a tavaly elismerést szerzők közé. A MICHELIN Guide új magyarországi kiadásában továbbra is két 2 Michelin-csillagos és hét 1 Michelin-csillagos étteremet találhatunk, míg a tavalyinál 14-gyel több, összesen 59 étterem kapott Michelin-ajánlást. Emellett nőtt a Bib Gourmand minősítést kiérdemlő, valamint a Zöld csillagos éttermek száma is. Országszerte 75 étterem került be idén a francia kalauz ajánlójába. Az újabb nemzetközi siker tovább erősíti hazánk vezető kulináris desztináció szerepét Közép-Európában, és egyúttal azt üzeni a nagyvilágnak, hogy Magyarország gasztronómiájának felfedezése megér egy utazást.

Magyarországon egyre több helyi és szezonális alapanyagot felhasználó étterem található a fővárosban és vidéken egyaránt. A vendéglátóhelyek egyrészt a turisztikai alapinfrastruktúra pillérei, másrészt megfelelő minőségi színvonal mellett önálló attrakcióként is működhetnek. Ezt igazolja vissza, hogy tavaly először közölt az hazánk egészéről étteremlistát a MICHELIN Guide, amivel immár az egész ország konyhaművészeti kínálata világszerte felkerült a vendégek gasztrotérképére. A most megjelenő második országos értékelésnél a tavalyinál is több, összesen 28 budapesti és 47 vidéki éttermet ismertek el – derül ki a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) közleményéből.

A MICHELIN Guide francia étteremkalauz több mint százéves múltra tekint vissza. Fennállása óta világszerte több mint 40 desztinációban, mintegy 30.000 létesítményt értékelt a kiemelkedő minőséget helyezve előtérbe. Ennek is köszönhető, hogy a mai napig ez számít az egyik legrangosabb gasztronómiai elismerésnek.

Az előző évben Michelin-csillagot, vagy minősítést szerző éttermek mindegyike bekerült idén is a válogatásba, ugyanakkor 14 új étterem sikerének is örülhetünk. A tesztelést végző ellenőrök ítélete alapján további 8 budapesti és 6 vidéki vendéglátóhely teheti ki ezentúl a Michelin-ajánlást hirdető táblákat. Az újabb elismerések is azt mutatják, hogy óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt néhány évben a vidéki gasztronómia. Ennek is köszönhető, hogy minden korábbit felülmúlt a Michelin-ajánlású gasztrohelyszínek száma: idén összesen 59 éttermet díjaztak. A pécsi Morzsával pedig összesen 7-re nőtt a Bib Gourmand, azaz kiváló ár-érték arányú éttermek száma.

A fenntarthatóság is egyre fontosabb hívószó a turizmusban, ezért is jelentős, hogy tavalyhoz képest tovább emelkedett a Zöld csillagos vendéglátóhelyek száma is, így idén összesen 5 étterem büszkélkedhet ilyen minősítéssel országszerte. A tavalyi rangsorhoz új belépőként csatlakozott a szigligeti Villa Kabala. A zöld csillaggal az alapanyag-beszerzéstől kezdve a lokális és szezonális termékek alkalmazásán át a hulladékkezelésig a konyhai-éttermi munka minden aspektusát díjazza a MICHELIN. A nagyszámú minősítés eredményeként hazánk Közép-Európa egyik meghatározó gasztronómiai központjává vált, megelőzve Csehországot, Lengyelországot, Horvátországot és Szlovéniát is.

A csillagok és ajánlások a csúcskategóriás konyhaművészet és a minőségi magyar vendéglátás ékes bizonyítékai. Az elismerések gasztroturisták újabb hullámát indíthatják útnak hazánk felé. A gasztronómia egyike a leggyakoribb utazási döntést befolyásoló tényezőknek. A Michelin minősítések bizalmat keltenek az utazókban és erősítik az országimázst. Ezt alátámasztja, hogy hazánk számos jól költő küldőpiacán komoly hívószó a magas színvonalú gasztronómia, igaz ez például az Amerikai Egyesült Államok és az Egyesült Királyság esetében. Az egynapos látogatóforgalom is látványos, nemritkán kétszámjegyű emelkedést mutatott azokban az úticélokban, amelyek vendéglátóhelyei bekerültek a neves éttermi kalauzba.

A Michelin Kalauz díjazási kategóriái: Az 1936-ban meghatározott csillagos minősítéseken felül, mára több más kategóriában is értékel a Michelin. A jól ismert egy * azt jelenti, kiváló minőségű konyha, ha arra járunk, érdemes megállni. ** -ot kap az az étterem, amely megér akár egy hosszabb kitérőt is, míg ***-ot a kivételes minőségű konyhák kapnak, amelyek meglátogatása önmagában is megér egy külön utazást. Mindezek mellet a BIB Gourmand elismerést kapják azok a jó ár-érték arányú éttermek, ahol mérsékeltebb áron lehet kiváló minőségű ételt kapni. Jellemzően kiváló bisztrók vagy családias vendéglők minősítése lehet ez. Tányér (Plate, Assiette) elismeréssel a gondosan elkészített, jó ételeket kínáló éttermeket minősítik, míg a Zöld Csillaggal az étterem fenntarthatóság érdekében tett erőfeszítéseit ismerik el.

Az első vidéki 2 Michelin-csillagos étteremben, a tatai Gourmet Platánban nemcsak az érdeklődés ugrásszerű növekedését tapasztalták az elmúlt évben. Megjelent egy nyitottabb, merészebb „műértőbb" közönség is, akik kifejezetten az étterem kedvéért látogatnak a városba. A helyi és környékbeli szolgáltatókkal, attrakciókkal összefogva kínált programcsomagjaik pedig a helyi vállalkozások forgalmát is élénkítik. A tekintélyes nemzetközi elismerések forgalomösztönző hatását a tavaly 2 Michelin-csillagot szerzett budapesti Stand tapasztalatai is megerősítik, ahová azóta a tulajdonos elmondása szerint több hétre előre lehet csak asztalt foglalni. Ráadásul megszűntek a munkaerő gondjaik is, ma már válogathatnak a szakemberekben, akik nemritkán külföldről keresik meg őket. A Michelin-csillagok és tányérok, Bib Gourmand jelölések növekvő száma fontos jelzés egyúttal a feltörekvő, ifjú hazai szakácstehetségeknek, és a még csak pályaválasztásukat fontoló fiataloknak arra, hogy szakmai fejlődésük itthon is biztosított, és a turizmus hosszú távon is vonzó szakmai kihívásokat kínál számukra.

