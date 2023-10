Az amerikai Jes Staley 2015-ben lett a Barclays csoportszintű vezérigazgatója. 2021 novemberében mondott le pozíciójáról, miután hatósági vizsgálat indult vele kapcsolatban arról, hogy a valóságot elhallgatva mutatta be a kapcsolatát Epsteinnel. Az emberkereskedelemben és kiskorúak szexuális kizsákmányolásában is bűnös milliárdos és bűntársai ügyéről az Origo is írt. Az egyik bűnözőt, Epstein szintén börtönbüntetésre ítélt társát saját ügyvédei is beperelték. A pedofil Epstein egy szövetségi börtönben kezdte meg büntetésének letöltését, ahol 2019-ben öngyilkos lett.

Staley-t most azért büntették meg mert megmásította a hatóság és a befektetők előtt a szexragadozó bűnözővel való kapcsolatának természetét, írja az Independent.. A brit pénzügyi felügyelet szerint a bankár volt az, aki jóváhagyta a Barclays által a felügyeletnek küldött hivatalos választ, amiben a bank azt állította, hogy akkori vezetője nem állt szoros kapcsolatban Epsteinnel. Később azonban kiderült, hogy Staley viszonya szorosabb lehetett a bűnözővel, mert két e-mailben is a közöttük lévő "mély barátságról", valamint arról írt, hogy Epstein-re a "legbecsesebb" barátjaként tekint.

A brit hatóság piacfelügyeleti részlegének vezetője szerint a vezérigazgatónak feladata, hogy példát mutasson a cég alkalmazottai számára, és józan ítélőképességgel kell bírnia döntéseit illetően. Staley ezek helyett tudatosan kommunikált mást Epsteinnel való viszonyáról, amivel félrevezette a hatóságot illeve a bank igazgatótanácsát is.

Az 1,8 millió fontnyi pénzbírság mellett a felügyelet eltiltotta az amerikai bankárt attól, hogy vezető tisztséget töltsön be a brit pénzügyi szektorban.

A Barclays közölte, hogy a hatóság döntése után Stalye-től megvonják az összesen 17,8 millió font értékű bónuszának, jutalmának, illetve részvényjuttatásának kifizetését, melyet korábban a vizsgálat megindítása miatt halasztottak el. A pénzintézet már fel is függesztette a teljesítéseket, és kilátásba helyezte, hogy a volt vezérigazgató akár teljesen el is veszítheti juttatásait.