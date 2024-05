A gigamellű modell kétszer is csődbe ment, mégis elképesztő luxusautói vannak - fotó

A gyönyörű modell, Katie Price rendszeresen posztol olyan fotókat a közösségi oldalakra, ahol a háttérben a több ezer dollárt érő luxusautó-gyűjteménye is felfedezhető. Teszi mindezt annak ellenére, hogy már többször is megvádolták azzal, hogy bujkál a pénzügyi végrehajtók elöl. A nő ugyanis korábban kétszer is csődöt jelentett.

Katie Price modell már kétszer is csődöt jelentett égbe szökő és egyre növekvő adósságai miatt, így nem is csoda, hogy a behajtók rendszeresen kopogtatnak a lakásának ajtaján. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy nem okoz neki lelkifurdalást, hogy a közösségi platformok felületein megosztott képein és videóiban rendszeresen láthatóak a méregdrága autói. A 45 éves nő legutóbb például olyan videót forgatott le, amiben egy kollagénes fehérjeitalt készített és népszerűsített, hangsúlyozva az étrendkiegészítő öregedésgátló és egyéb előnyeit. Price pont a konyhaablak mellett állt, így a felvételen a bejárat mellett parkoló luxusautói is feltűntek. Ez azért is furcsa, mert nemrég a nő exbarátja, Carl Woods azt állította, hogy a lány arra kérte, rejtse el jellegzetes rózsaszín Barbie feliratú Range Roverét az adóbehajtók elől. Februárban a végrehajtók lecsaptak Price sussexi "Mucky Mansion" nevű ingatlanára, hogy lefoglalhassák a vagyonának egy részét, miután nem fizette vissza adósságait. A korábban Jordan néven ismert modellt négy évvel ezelőtt arra kötelezték, hogy fizessen mintegy 250.000 font kártérítést volt férjének, Alex Reidnek, de mivel a pénz még mindig nem érkezett meg a férfi számlájára, ezért a behajtók elkezdtek egyre gyakrabban feltűnni a nő otthona előtt. A valóságshow-sztár állítólag 3,2 millió fontnyi adósságot halmozott fel, mindemellett még 760.000 fonttal az Adóhivatalnak is tartozik be nem fizetett adó, áfa és késedelmi pótlék miatt. A nő 2019-ben ment teljesen tönkre, miután a teljes 45 millió fontnyi vagyonát elszórta, és azóta is fizetésképtelen, mivel láthatóan nem hajlandó együttműködni a hatóságokkal a pénz visszafizetésében.