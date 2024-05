Régen nem látott drágakövek érkezhetnek a világ végéről

Mivel az előkészítő munkálatok jó ütemben haladnak, ezért a bányát működtető Gibb River Diamonds nevű ausztrál vállalat egyre közelebb jut ahhoz, hogy újranyissa Ellendale-t. A bánya Ausztrália egy igen ritkán lakott nyugati területén, a Shire of Derby–West Kimberley nevű régióban.

Az Ellendale-bányában 2002-től 2015-ig folyt ott a kitermelése a különleges sárga gyémántoknak. A világpiacra kerülő sárga gyémántok mennyiségének 50 százaléka ebből a bányából került ki. A drágakövek az ékszergyártók és -kereskedők kedvencei voltak, például a Tiffany & Co. vásárolta azokat luxusékszereihez.

Különleges sárga gyémántok termelhetők ki egy távoli nyugat-ausztráliai gyémántmezőről

Fotó: LessLemon / Adobe Stock

A termelést a korábban a bányát üzemeltető vállalat csődje miatt kellett leállítani.

Most viszont úgy tűnik, hamarosan újra érkezhetnek onnan az értékes sárga gyémántok, mivel a Gibb River a terep előkészítésének a végénél jár. Közlésük szerint korábbi kürtőket is újra tudnak nyitni, miközben újakat is létrehoznak a gyémántmezőn.

A cég közlése szerint a helyszínen található infrastruktúra felmérésével és a szükséges javításokkal haladnak, de jelenleg is tárgyalnak egy ausztrál pénzügyi alappal további források bevonásáról.

Júniusban a tervek szerint elvégzik az előírt régészeti vizsgálatokat.

A terület közelében ma is élnek őslakos közösségek, és a cégnél fontosnak tartják, hogy ne tegyenek kárt történelmi örökségükben.

Ez utóbbi vonatkozáshoz kapcsolódik az, hogy a bányaterület előkészítésébe tavaly az állam bevont egy helyi vállalkozást is. A Buru Rehab nevű vállalkozás ausztráliai őslakosok érdekeltségébe tartozik, és azzal a céllal jött létre, hogy bányarehabilitációs szolgáltatásokat nyújtson a nyugat-ausztráliai területeken.

Ennek része az is, hogy a feladatok során munkát valamint képzést adnak őslakosoknak is. Az Ellendale-bánya előkészítésénél 12 főt tudtak beemelni a programba. Ez fontos a helyi közösségek számára, mivel a hatalmas, de gyéren lakott, a kontinens keleti partvidékével összehasonlítva jóval szerényebb gazdasági teljesítményt nyújtó területeken kevesebb cég működik, nehezebb munkát találni. Ausztrália nyugati és északi térségei még mindig viszonylag elszigeteltek az ország többi részétől.