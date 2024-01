Még 2015-ben Richard és Kathy Hilton 9,3 millió dollárrt fizetett egy 1930-as évekbeli, felújított házért Los Angeles Bel Air negyedében, amely szinte a szomszédja a fő rezidenciájuknak. Az épületet teljesen ledózeroltatták, és a helyére egy csodálatos kastélyt terveztek, aminek az építése csak 2021-ben fejeződött be. Az ingatlant eleve értékesítésre szánták, de hiába hirdették meg, évekig nem talált gazdára. Aztán, miután már lekerült az ingatlanpiacról, és az árát is 55 százalékkal csökkentették, egy kínai milliárdos családhoz köthető cég végül 25 millió dollárért megvette.

Richard Hilton a Hilton Hotels alapítójának, Conrad Hiltonnak az unokája és a Hilton & Hyland ingatlanközvetítő cég társalapítója. Felesége Kathy Hilton pedig Paris Hilton édesanyja, és a "The Real Housewives of Beverly Hills" egykori sztárja.

A híres házaspár 2015-ben vette meg azt a Bel Air-i ingatlant, aminek a helyére fényűző kastélyt álmodtak meg. A munkálatok azonban nagyon elhúzódtak, egészen 2021-ig. Abban a reményben vállalkoztak erre a grandiózus beruházásra, hogy az új birtokot magasabb áron tudják majd értékesíteni, így a befektetésük profitot termelhet.

A teljesen fehér, vadonatúj kastély 2021-ben készült el méghozzá a legmodernebb technológiával, és jellegzetessége, hogy ötvözi a régi és a modern korok építészeti stílusát. Az ingatlant, amelyet a "The Real Housewives of Beverly Hills" című sorozatban is bemutattak, a hollywoodi Harrison Design építésziroda és a Nicole Gordon Studio és Kathy Hilton együttműködésének köszönhetően kifinomult belsőépítészeti megoldásokkal rendelkezik.

Az elegáns kastélyt 2021 szeptemberében hirdették meg az ingatlanpiacon, és eredetileg 55 millió dollárt kértek érte. A dolgok nem egészen a tervek szerint alakultak. A ház végül több mint két évig nem kelt el, annak ellenére sem, hogy többször is levitték az árát. 2023 elejére a kért ár egészen 39,5 millió dollárra csökkent. De addigra Los Angeles ellentmondásos új ingatlanadója és a magas kamatlábak már nagyot rontottak a piacon.

A kúria végül tavaly ősszel le is került az ingatlanpiacról, majd nemrég csendben 25 millió dollárért sikerült eladni - ez 55 százalékos árengedményt jelent az eredeti listaárhoz képest. A készpénzzel fizető vevő egy olyan szervezet, amely az italgyártás üzletében meggazdagodott Zong Qinghou milliárdos kínai mágnás családjához kötődik. A Forbes szerint 2012-ben Zong Qinghou volt Kína leggazdagabb embere.

Így Zong és családja költözhet be ebbe a háromszintes, nyolc hálószobát és nem kevesebb, mint 16 fürdőszobát, valamint 4 öltözőszobát tartalmazó, kívülről fehér téglából készült georgiai megjelenésű ingatlanba. A ház kiemelkedő elemei közé tartozik a szürke-fehér kockás kőpadlóval burkolt, rendkívül hosszú előcsarnok, a hivatalos nappali és étkező ék alakú keményfa padlóval, a diófa burkolatú könyvtár fekete márvány kandallóval, valamint a farmerkék színűre festett hatalmas konyha.

Az emeleten az elsődleges hálószoba saját, privát szárnyban helyezkedik el, dupla bemutatóterem dupla márványburkolatú fürdőszobával. Van egy alagsori szórakoztató tér is, bárral és borszobával, és egy teljesen felszerelt konyhával.

Forrás: Robb report