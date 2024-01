Az Oscar - és Golden Globe díjrais jelölt amerikai színész, Willem Dafoe közel áll ahhoz, hogy vevőt találjon New York-i parasztházára - tudta meg a Realtor.com .

Willem Dafoe Oscar-díjra és Golden Globe-díjra jelölt amerikai színész. Egy kísérleti színházi vállalkozás, a The Wooster Grouk egyik alapító tagja. Ismertebb filmszerepei közé tartozik a Saigon - a tiltott zóna, a Krisztus utolsó megkísértése, a Végveszélyben, Az angol beteg, a Féktelenül 2., a Pókember, a Volt egyszer egy Mexikó, az Orvvadász és a Grand Budapest Hotel. Idén pedig a Szegény párák című filmben láthatják a rajongói Emma Stone és Mark Ruffalo kolléáival egyetemben.

A filmet máris sikeresebbnek könyvelhetjük el, mint a tavaly évben sokat emlegetett Barbie című filmet, hiszen 7 darab Golden Globe díjat is bezsebelt (a Barbie ezzel szemben csak 6-ot), köztük a legjobb vígjáték vagy musical film díját is. Habár tény, hogy a Golden Globe idén először átadott, mozis kasszasikereket elismerő trófeáját a Warner Bros. Barbie című produkciója kapta, amelynek globális bevétele meghaladta az 1,4 milliárd dollárt. De a Szegény párák című Frankenstein-variációban játszó Emma Stone kapta a legjobb színésznő díját is.

A munkamániás és termékeny színész most úgy tűnik, hogy végre megszabadulhat a New York állam távoli szegletében található farmházától. Dafoe még tavaly szeptemberben hirdette meg a New York-i Marbletownban található szépséges házat 1.275.000 dollárért. Az ingatlan három hálószobával, 2,5 fürdőszobával és 6 hektár zöldellő területtel rendelkezik.

Az igazán különleges farmházról több fotó is megjelent, amiket ITT nézhet meg.

Dafoe vidéki rezidenciája több mint egy évszázados múltra tekinthet vissza. Az idős kora azonban nem szabad, hogy bárkit megtévesszen, hiszen a gyönyörű fapadló és a hangulatos kandalló mellett olyan modern technológiával is felszerelték, mint az elsődleges fürdőszobában az elegáns áztató kádat is melegen tartó található radiátoros padlóburkolat.

Ráadásul az étkezőkonyha kettős mosogatóval, csiszolt betonpultokkal és egy profi American Range kályhával várja a vendégeket, és természetesen az otthon lakóit.

A birtok hátsó részen egy három évszakos veranda található, amely tökéletes szórakozásra, olvasásra vagy madármegfigyelésre. Az ingatlanhoz fűtött jógastúdió is tartozik.

A farmházhoz nagyon közel egy természetvédelmi terület és nemzeti park várja a kirándulás szerelmeseit, de az olyan nagyvárosok, mint Kingston, New Paltz és Accord is szinte a szomszédban találhatók.