Globális szállítási fennakadásokra figyelmeztetett a Moller-Maersk dániai szállítmányozási és logisztikai óriásvállalat. A gond nagy: a Vörös-tengeren kialakult veszélyes helyzet miatt eddig is akadozott a szállítás, de most az európai ítéletidő is lebéníthatja az ellátási láncokat.