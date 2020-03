Április 6-án, vagy 7-én mutatják majd be Magyarország legnagyobb gazdaságvédelmi akciótervét - közölte Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a parlamentben képviselői kérdésekre válaszolva. A kormányfő arról is beszélt, hogy eddig több mint 225 milliárd forintot költöttek a koronavírus elleni védekezésre. Szólt arról is, hogy teljesen újratervezik a 2020-as költségvetést.

Orbán Viktor elmondta, a járvány miatt van 15 elhunyt - öt nő, tíz férfi -, átlagéletkoruk 72 év. Van 447 regisztrált fertőzött, 16 közülük súlyosan beteg, van 103 kezelésre nem szoruló, de igazoltan fertőzött ember és van 279 tünetmentes hordozó. Az ellátásukhoz szükséges kórházi kapacitásokat „hadrendbe állítottuk" - tette hozzá.

Kiemelte: április 6-án, vagy 7-én bemutatják Magyarország történetének legnagyobb, legátfogóbb, a gazdaság növekedését és élénkítését segítő akciótervét. A tervvel kapcsolatban úgy fogalmazott: összefogottan és egyben akarnak majd tájékoztatást adni róla.

Rámutatott: a fő kérdés az, hogy szabad-e teljesítmény nélkül pénzt adni az embereknek. Közölte, hogy ezt a vitát már sokszor lefolytatták, és az elmúlt 30 évben arra jutottak, hogy az embereknek legyen munkája és tisztességes bére. A bemutatandó terv eredményeképpen mindenkinek lesz munkája - szögezte le.

225 milliárd ment el eddig védekezésre

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a parlament dönti el, mikor van vége a veszélyhelyzetnek. Erről szólt a hétfői szavazás - tette hozzá. A kormány egy jogot odaadott a parlamenti képviselőknek- mondta a kormányfő. 225 milliárdot költöttünk eddig a koronavírus-járvány elleni védekezésre - tette hozzá.

Orbán Viktor a teszteléssel kapcsolatban azt mondta, hogy sokfajta teszt létezik, a legnagyobb biztonsággal a laboratóriumi teszt bír. Ezt itthon hét kijelölt helyen végzik, ahogyan azt a WHO ajánlja. A környező országok mintái nagyjából azt mutatják, mint itthon. Több mint 13 ezer tesztet végeztünk el eddig - mondta a kormányfő. Orbán Viktor elmondta, hogy itthon minden intézkedést hamarabb hoztak meg, mint a nyugati országokban. Nincs miért szégyenkeznünk - tette hozzá.

Csak a tisztelet hangján lehet beszélni az idősekről

Dúró Dóra (független) kérdésére válaszolva Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, az idősek esetében kezd kibontakozni egy idősellenes hangulat. Bennem ez nagyon rossz érzéseket kelt - mondta a kormányfő. Csak a tisztelet hangján lehet beszélni az idősekről - mondta a kormányfő.

Ma a telefonszolgáltatók külföldi tulajdonban vannak, ezért nem tudjuk a díjszabásukat befolyásolni - mondta a kormányfő Dúró Dóra azon felvetésére, hogy a nyugdíjasok számára legyen ingyenes a híváskezdeményezés.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy most nem politika kell, hanem összefogás, ezért megköszönte a korrekt hangvételt Dúró Dórától. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy a multik és a bankok korábban is be lettek vonva a válságkezelés terheibe. Bízzanak bennem, és várjanak április 7-ig.

Kunhalmi Ágnesnek (MSZP) válaszolva Orbán Viktor azt mondta, a veszélyhelyzeti felhatalmazás révén hamarosan véget ér a 2020-as költségvetés áttervezése.El fogunk térni a korábban elfogadott 2020-as költségvetéstől- tette hozzá. Amilyen átalakítások lesznek az államnál, olyan átalakításokat várnak az önkormányzatoktól - mondta Orbán Viktor. A kormányfő arról is beszélt, hogy amikor először hallott az alapjövedelemről, akkor azt hitte, az minimálbér. Ismételten kijelentette, hogy csak munka után járhat bér, és nem fognak az IMF-hez sem fordulni - tette hozzá.

Csak így lehet új szabályt bevezetni