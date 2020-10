Bírni fogja a nyomást az egészségügyi rendszer, mivel a harmadik legnagyobb egészségügyi tartalékkal rendelkezünk Európában - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Abban van a kulcs, hogy a maszkviselést be kell tartani - tette hozzá. A kormányfő bízik benne, hogy december vége-január elején megjöhet az első adag koronavírus elleni vakcina Magyarországra. Szólt arról is, hogy Magyarország nem fogja hagyni, hogy Brüsszelből hazánkra erőltessék a migrációra vonatkozó szabályok megváltoztatását, nem fogunk arra az útra lépni, mint Nyugat-Európa.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról beszélt, hogy az unió 27 miniszterelnökével a vírus elleni védekezésről egyeztettek. – Nálunk a helyzet még istenes, de a helyzet sokkal rosszabb Belgiumban vagy Hollandiában. Kész zűrzavar, ami Európában uralkodik - mondta a kormányfő. Hangsúlyozta, az uniós intézkedések között próbálnak valamilyen egységes rendszert kialakítani, de egyelőre mindenki a saját rendszerében bízik. Orbán Viktor szerint nem a szabályok számának a szaporítása, hanem a meghozott szabályok betartása a legfontosabb. Abban van a kulcs, hogy a maszkviselést be kell tartani - mondta a kormányfő.

Új világ kezdődik

Hétfőtől az ellenőrzések tekintetében egy új világ kezdődik, aki nem hord maszkot, azt büntetni kell. Aki nem hordja a maszkot, az nemcsak a saját, hanem a mások egészségével játszik - mondta a miniszterelnök.

Az influenzaoltásokkal kapcsolatos kérdésre Orbán Viktor elmondta: megduplázták a készleteket, most 1,4 millió vakcina áll rendelkezésre, de rendeltek további 360 ezret. Ezzel párhuzamosan Magyarországon gyártják a súlyosabb Covid-19 esetek kezelésére használt remdesivirt, és a favipiravir tömeges beszerzése is megoldható.

Áprilisban hirdethetünk győzelmet

A koronavírus elleni oltással kapcsolatban a miniszterelnök arról számolt be, hogy az év végén vagy a jövő év elején megérkezik az első, korlátozottabb mennyiségű szállítmány európai gyártóktól, és az idősek, valamint a krónikus betegek már akkor megkaphatják a védettséget.

Áprilisban viszont mindenki beoltathatja magát, és „győzelmet hirdethetünk" a járvány felett.

Az állampolgári fegyelmezettséget tekintve elég jól alkalmazkodtunk. Az egészségügyi rendszer bírni fogja a nyomást - mondta Orbán Viktor. A harmadik legnagyobb egészségügyi tartalékkal rendelkezünk Európában - mondta a kormányfő. A lélegeztetőgépet tekintve az elsők vagyunk.

A Magyar Orvosi Kamarával folytatott párbeszédről a kormányfő elmondta: érthető, hogy a részletszabályokat is látni akarják. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy van egy optimista kép előtte a gazdasági téren, de pénzügyi téren nem lesz könnyű. Mindezen helyzetben sikerült végrehajtani a nagyon jelentős egészségügyi béremelést. Eljött az ideje annak is, hogy az elviselhetetlen alacsony fizetéseket meg tudják emelni. Mindezek mellett össze fog állni a családtámogatási rendszer. 2010-ben is az első döntések a családtámogatás területén voltak, pedig akkor nagyon rossz volt a gazdasági helyzet - mondta a kormányfő.

Orbán Viktor: Bevándorláspárti a magyar ellenzék

Orbán Viktor a franciaországi terrortámadásról azt mondta, hogy van tapasztalatunk a muszlim világról, 150 évig éltünk velük együtt. Mi tiszteljük őket, de ott, ahol vannak - tette hozzá. Ha nem akarunk alkalmazkodni, akkor ne engedjük be őket - mondta a kormányfő. Nem akarok olyan helyzeteket látni, mint ami most Franciaországban van. Hiába erőszakoskodnak Brüsszelből, akkor is ki kell tartani. Nem szabad engedni, hogy Brüsszelből olyan szabályokat erőltessenek Magyarországra, amelyek eredményeképpen olyanokat kellene beengedni Magyarországra, akiket nem akarunk, és aztán temetésekre járhassunk. A helyzetünk nem könnyű, mert a magyar ellenzék is bevándorláspárti. Amíg ez a kormány van, addig nem jönnek be a migránsok - mondta a kormányfő.

Orbán Viktor elmondta, hogy Matteo Salvini megakadályozta a bevándorlást, azonban őt leváltották. Nekünk Nyugat-Európában is az az érdekünk, hogy bevándorlásellenes politikusok legyenek a hatalmon.

Egyébként fel vagyok dúlva, mivel 1984-ben voltam először Nyugat-Európában, de soha nem féltem -

emlékeztetett Orbán Viktor. Ha a saját gyerekeink kimennek Nyugatra, akkor aggódni kell. Volt egy fantasztikus kontinensünk, és érthetetlen, hogy egyesek hagyják, hogy ilyen helyzet alakult ki - tette hozzá.

Lehet beszélni arról, hogy az európai szólásszabadság jól van-e berendezve, de arra semmilyen ok sincs, hogy valaki meggyilkoljon ártatlanokat - mondta a kormányfő. Nem lehet elvenni a másik ember életét, és menthetetlen bármilyen gyilkosság egy békeidőben.

Orbán Viktor elmondta, hogy október 31-én egy református templomot avat fel Budapest mellett. Szólt arról is, hogy a reformáció mentette meg a magyar nyelvet, és nemzettudatot a 16. században. Ezt még a katolikus testvérek is elfogadhatják - tette hozzá.