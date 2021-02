Magyarországon nem voltak elhanyagolt bentlakásos intézmények, a kormány biztosított minden támogatást az intézmények stabil fenntartása érdekében, és azért, hogy minél kevesebben fertőződjenek meg – hangzott el az Operatív Törzs tájékoztatóján. Kiderült az is, hogy péntektől adják be a Szputnyik V vakcinát összesen 560 oltóponton.

Az elmúlt 24 óra során 128 személlyel szemben intézkedtek a rendőrök, mivel nem, vagy nem megfelelően viselték a maszkot" - számolt be Kiss Róbert rendőr alezredes, az ORFK szóvivője. Több mint hetven (74) személlyel szemben azért intézkedtek, mert a közterületen nem viselték a maszkot. Hét személlyel szemben pedig azért, mert tömegközlekedési eszközön és annak várójában nem viselték a maszkot.

Kaba városában egy italboltot hat hónapra bezártak, mert több személy bent tartózkodott és ott italozott, miközben maszkot sem viseltek.

Az italbolt üzemeltetőjét és az ott tartózkodókat is megbírságolták, mondta Kiss Róbert.

Eddig összesen 3391 hatósági házi karantént rendeltek el, és 8796 esetben ellenőrizték a hatósági házi karanténban tartózkodókat.

Már 300 ezer felett az oltottak száma

Az elmúlt napokban a fertőzöttek száma enyhén emelkedő tendenciát mutat" - számolt be Müller Cecília országos tisztifőorvos.

Péntek reggelre 1860 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 383 735 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 99, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 13 543 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 289 520 fő, az aktív fertőzöttek száma 80 672 főre csökkent. 3828 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 299-en vannak lélegeztetőgépen – mondta.

Eddig 310 448 fő kapott oltást, közülük 120 649 ember már a második oltását is megkapta.

A heti oltási terv alapján a háziorvosok többsége már oltja a védőoltásra regisztrált legidősebbeket (Pfizer-vakcinával) és a 60 év alatti krónikus betegeket (AstraZeneca-vakcinával).

Közösségi terjedésnek indult a brit mutáns

A brit mutánssal fertőződöttek száma is nő, eddig 69 magyar személynél diagnosztizálták a vírust" - mondta Müller Cecília.

A fertőzöttek között olyan is van, aki nem utazott az elmúlt napokban, így kijelenthető, hogy a brit mutáns is közösségi terjedésnek indult.

Csütörtökön közel 16 ezer embert oltottak be a háziorvosok.

A regisztráltak oltása a hétvégén is tovább folytatódik, a hétvégén pedig az oltópontok visszatérnek azokba az intézményekbe, ahol előzőleg nem lehetett beoltani mindenkit valamilyen külső ok miatt, például mert az intézményben megjelent a vírus.

Pénteken kezdenek oltani hazánkban a Szputnyik V vakcinával 560 fővárosi oltóponton, a Dél-pesti Centrumkórházban, a Honvédkórházban, a Szent Imre Kórházban és a Szent János Kórházban – jelentette ki Müller Cecília.

A Szputynik V vakcina dokumentációja is elérhető lesz az interneten, annak érdekében, hogy mindenki tájékozódni tudjon a vakcináról.

Mivel a Szputnyik V vakcina tájékoztatójában az olvasható, hogy fokozott elővigyázatossággal kell beadni bizonyos betegségekben szenvedőknek, a magyar hatóságok úgy döntöttek, hogy az orosz vakcinát elővigyázatosságból nem adják be a krónikus betegeknek. Miután életkori megkötések nincsenek az orosz vakcinával kapcsolatban, az biztonságosan adható be azoknak az időseknek, akik nem szenvednek semmilyen más betegségben – hangsúlyozta a tisztifőorvos.

Több mint ezer bentlakásos helyen nem jelent meg a koronavírus

Müller Cecília kitért arra is, hogy a második hullám a bentlakásos intézményekben sokkal több megbetegedést okozott, mint az első hullám. Egy friss felmérés szerint, amelyben 21 ország vett részt, kiderült, hogy az elhalálozottak 46 százaléka valamely szociális intézmény lakója volt. Magyarországon azonban nem voltak elhanyagolt intézmények, a kormány biztosított mindenféle támogatást az intézmények stabil fenntartása érdekében, és azért, hogy minél kevesebben fertőződjenek meg" - tette hozzá.

Pozitívnak nevezte, hogy országosan 1074 telephelyen sikerült kizárni a vírust, azaz senki nem fertőződött meg.

Július elseje óta valamivel több mint 7950 szociális intézményben dolgozó fertőződött meg. Ez a szám az összes szociális intézményben dolgozók csupán 9 százaléka. Több mint 1390 telephelyen már elvégezték a regisztráltak oltását az oltócsoportok.

Az országos tisztifőorvos

a fentiek alapján arra kérte a szociális intézmények lakóit, hogy aki még nem regisztrált, de szeretne oltakozni, az NE a vakcinainfo.gov.hu oldalon tegye ezt meg, hanem jelezze ezt az igényét az intézmény vezetőjének".

Várandósok ne oltakozzanak

Kérdésre válaszolva Müller Cecília kifejtette: csoportos gyógytornász tevékenységek egyelőre nem engedélyezettek, az egyéni terápia azonban igen. Csupán be kell tartani a védelmi szabályokat, a gyógytornán a szurkoló és a gyógytornász is viseljen maszkot – válaszolta. Azt is elmondta, arra törekednek, hogy ha kevés vakcinát is, de minden háziorvosi praxisba juttassanak el valamennyit.

Hangsúlyozta, hogy egyelőre egyik vakcinát sem ajánlják a várandós édesanyáknak.

Azok a nők, akik gyermekvállalásra készülnek, csak a második adag vakcina megkapása után két hónappal próbálkozzanak a teherbe eséssel. Fontos, hogy a leendő édesanyák is beoltassák magukat, hogy így is megvédjék magukat és majdani magzatukat a megfertőződéstől - emelte ki Müller Cecília.