1981. november 30-án találtak rá S. Piroska holttestére egy tízszintes panelház legfelső emeleti lakásában. Az idős, köztudottan súlyos szívbetegséggel küszködő asszony az otthonában volt, háton feküdt, csak a lábfeje látszott ki a takaró alól. A Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányságról főkapitányi szintű szemlebizottság indult a helyszínre annak ellenére, hogy a felfedező tanú szerint csak „rendkívüli haláleset" történt és nem gyilkosság. Abban a pillanatban, ahogy ránéztek az áldozatra, megértették, hogy tévedett.

A fejére dobta az orkánkabátot, és amíg az egyik kezével megszorította a nyakát, a másikat a szájára nyomta, hogy ne tudjon segítségért kiáltani.

Az asszony ellenállt. Minden erejével igyekezett túlélni a támadást. A férfi berángatta a szobába és rálökte a kanapéra. A lendülettől lecsúszott a fejéről a kabát és S. Piroska szemtől szembe került azzal, akit jól ismert.

A gyilkos kesztyűben dolgozott. A nyomok arról árulkodtak, hogy egy óvatlan pillanatban lehúzta a kezéről és hozzáért az egyik bútorhoz, majd visszahúzta. A holttest mellett a földön találtak egy nadrágon viselt emblémát, a levélbedobó nyílásban pedig egy jambósapkát. A nyomozók arra gondoltak, hogy a támadás hangját akarta vele tompítani a gyilkosa. De felvetődött bennük még egy kérdés. Vajon ugyanazé a sapka és az embléma vagy több támadó járt a lakásban?

Amíg a férfi rányomta az asszony fejére a takarót és a nyakát szorította, társa becsukta a lakás ajtaját és értékek után kutatott.

Mivel nem járt sikerrel, cseréltek. Már ő fojtogatta a magatehetetlen asszonyt, miközben a férfi „tűvé tette a lakást azért, hogy megfelelő zsákmánnyal távozhassanak, s büszkélkedhessenek majd el a rájuk várakozó társaiknak. Mintegy 1300 forintot, egy kicsiny bőröndben pedig bemutatóra szóló — 6456 forint betétet tartalmazó — takarékkönyvet talált. Ezt éppúgy zsebre vágta, mint S* Piroska személyi igazolványát — az utóbbit abban a hiszemben, hogy a pénz kiváltásánál szükség lehet rá" – olvasható a Magyar Rendőr 1983. január 15-i számában. Mielőtt elmenekültek volna, takarót borítottak áldozatukra, lekapcsolták a villanyt és összehúzták a sötétítő függönyt.

Mindössze 5 forintot találtak a rendőrök a lakásban.

Az áldozat lánya beszélt nekik a takarékbetétkönyvről és azt is megtudták, hogy nemrég kapta meg az 1500 forintos nyugdíját. Emellett az idős asszony nem hagyta abba a munkát. Még a halála napján is a földszinti presszóban dolgozott és az innen származó bevétellel is kiegészítette, pontosabban megkétszerezte a pénzét. A nyomozók arra tippeltek, hogy a gyilkosa tudhatta ezt. Az, hogy a takarékbetétkönyv és az áldozat személyigazolványa végül nem kellett neki, abból jöttek rá, hogy egy étterem férfi WC-jének kukájában megtalálták ezeket. Miközben a nyomozók az áldozat minden ismerősét igyekeztek felkutatni és kihallgatni, az igazságügyi orvosszakértő felboncolta a holttestet és megingatta a gyilkosság teóriát.

A jelentésében ugyanis ez állt: S. Piroska esetében pont annyi esélye van annak, hogy megfojtották, mint annak, hogy a halálát szívelégtelenség okozta.

A férfi még gyorsan felkapott egy doboz bonbont, majd berántotta a lakás ajtaját maguk mögött. „Macskaléptekkel osontak lefelé a lépcsőházban." Az utcán bűntársaiknak elújságolták, mit tettek és elszaladtak a vasútállomás felé, hogy mielőbb elhagyhassák Debrecent, sőt, a megyét is. A gyilkosok nem voltak helyiek, és nem is csak ott „dolgoztak". Kazincbarcikán és Budapesten is követtek el bűncselekményeket. Elsősorban rablásokban vettek részt. Amikor már úgy érezték, hogy a nyomukban vannak, odébb álltak. S. Piroska gyilkosát kazincbarcikai rokonai nevelték, miután a teljesen lezüllött anyja erre képtelen volt, az apját pedig gyilkosság miatt börtönbe zárták.

„Amíg a fiú az iskola padjait koptatta, valóságos réme volt osztálytársainak és tanárainak. Arcátlanságában odáig is elmerészkedett, hogy ittasan jelenjék meg az órákon. Szinte már gyerekkorában alkoholistává vált, a barátait azok közül választotta ki, akik az ivásban sem maradtak el tőle. S* Tibor sok tekintetben hasonlít(ott) cimborájára. Egy évvel idősebb bátyja, Gusztáv pedig nála legfeljebb csak egy fokkal (volt) szolidabb. Az idő alatt, amíg a testvére és B* Győző felfelé indultak S* Piroskához, V. Aladárral a debreceni utcákon olyan nőket keresett, akiket kifoszthatnak. Nem rajtuk múlt, hogy csupán egy sikertelen kísérletet tehettek"

– olvasható a szaklapban.

Az ügyet végül a Kazincbarcikai Városi Rendőrkapitányságon dolgozó rendőrök segítségével sikerült a hajdúsági gyilkosságiaknak megoldani. A férfi bűntársának a testvérét annyira gyötörte, hogy az öccse embert ölt,

hogy álmában felordított: „ne öljétek meg", amit az édesanyja meghallott.

Amikor felkeltette, a férfi „rögtön kapcsolt", és azt mondta, csak egy rossz álom volt, de az anyját nem hagyta nyugodni a gondolat. Elment a helyi rendőrségre, ahol Mura Ferenc százados komolyan vette az álmot. Bevitte a 19 éves fiatalt a kapitányságra. Mire felvirradt, a rendőr az egész történetet ismerte, töviről hegyire.

Késő este S. Piroska kiszállt a tízemeletes debreceni panelház liftjéből. Szomszédjából hangos veszekedés szűrődött ki, de mivel ez náluk megszokott volt, nem törődött vele. Eközben a másik is lift is elindult felfelé és megállt a kilencediken. Pár perccel később kopogtak, ő pedig kinyitotta az ajtót, és ezzel megpecsételődött a sorsa. Bár női hangot hallott, látta, hogy becsapták, mert B. Győző és egy másik fiatal lépett a lakásba. Azonnal rátámadtak.

Hogyan választották ki Piroskát? „Kéznél" volt és pénze is volt. B. Győző és édesanyja Csengerből érkezett Debrecenbe. Áldozatuk szomszédjában laktak egészen addig, amíg a házigazdák rá nem jöttek, hogy meglopják őket. Miután kitették anyját és fiát, Piroskának megesett rajtuk a szíve és befogadta őket. Ez lett a veszte.

A gyilkosság idején még tinédzser V. Aladár „teljes értékű beismerő vallomást" tett, a többiek nem, ennek ellenére elegendő bizonyíték gyűlt össze a vádemeléshez és ahhoz is, hogy a bíróság döntsön az ügyben. Számos bűncselekmény elkövetését sikerült rábizonyítaniuk B. Győzőre és S. Tiborra, de egyik sem volt annyira súlyos, mint S. Piroska meggyilkolása. A Debreceni Megyei Bíróságon dr. Lakatos Ferenc tanácsa hirdetett ítéletet az előzetes letartóztatás alatt álló gyanúsítottak nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt indított ügyében. S. Tibort 20, B. Győzőt 15, S. Gusztávot 5, V. Aladárt pedig másfél év szabadságvesztésre ítélték és elrendelték B. Győző és az S. fivérek kényszergyógykezelését.

A címlapi kép illusztráció.