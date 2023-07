A Parlament a tavaszi ülésszak végén fogadta el e jövő évi költségvetést, aminek kapcsán a KT megfogalmazta saját véleményét, kritikáját. Kovács Árpád szerint a költségvetés elfogadásának politikai és szakmai üzenete is van, a jelenlegi kormány gyakorlata az, hogy már tavasszal elfogadtatják a következő évi költségvetést. Ezzel kapcsolatban a KT megfogalmazta kritikáit, hiszen a jelenlegi nehéz helyzetben nagyon nehéz akár fél évre is előre látni.

A mindenkori kormány feladata az, hogy egy olyan költségvetést nyújtson be, amelyik egyszerre képes a lába elé nézni, és előre is tekinteni. A korán elfogadott költségvetés szülhet bizonytalanságokat, ahogy a szakember szerint az is, ami a különleges jogrend körül alakult ki, hiszen a kormány bármikor hozzányúlhat a büdzséhez. Mindez még ráadásul a tervezhetőséget is nehezíti. Kovács Árpád hozzátette, mindezekre felhívta a képviselők figyelmét is a plenáris ülésen, rájuk bízva a döntést.

