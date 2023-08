A férfit a gyanús viselkedése miatt igazoltatták a rendőrök Felcsúton. Mint kiderült, a nadrágjában rejtegetett egy őzgidát, ami el is pusztult. Ezen felül a férfi több lopásért és rongálásért is felelős.

A rendőrök tavaly júniusban, az egyik éjjel értesítették, hogy Felcsúton egy férfi nehéz zsákot cipel és gyanúsan viselkedik. Az igazoltatás közben azt mondta a rendőröknek, hogy az egyik ismerősnék vitt száraz füvet, azért volt nála a zsák. A rendőröknek azonban gyanús volt a férfi ruhája, mintha rejtegetett volna valamit, ezért átkutatták.

A nadrágjából egy őzgida került elő, aminek szája és az orra szigetelőszalaggal volt leragasztva.

A férfi azt mondta, hogy az egyik közeli nádasban találta és haza akarta vinni. Az állat elpusztult. A rendőrök állatkínzás és orvvadászat miatt indítottak eljárást ellene.

Ezen felül az is kiderült, hogy a férfi több lopásért felelős, kocsikból és házakból is vitt el értékeket. Emellett több százezer forintos kárt is okozott, amikor megrongált egy padot és egy buszmegállót.

A rendőrök befejezték a nyomozást, az ügy iratait elküldték az ügyészségnek.