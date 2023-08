Magyar földön gyártott, német Hiúzok lopakodnak majd ki a kapuján, magyar földön, magyar szakmunkások és magyar mérnökök közreműködésével gyártott harcjárművek - jelentette ki a kormányfő a zalaegerszegi Rheinmetall Hungary gyár átadásán mondott nyitóbeszédében. Orbán Viktor elmondta: a mostani gyár átadása egy német-magyar bölcsesség eredménye. Szerinte Zalaegerszeg egy olyan hely, ahonnan jól lehet szemlélni a jövőt, és ilyen hely kevés van Európában. A kormányfő bejelentette: ma Zalaegerszegen aláírtak egy megállapodást, amelynek része az izraeli JU Vision cég is, és vegyesvállalatot hoznak létre Magyarországon, harci drónok gyártására.

Orbán Viktor a Rheinmetall Hungary zalaegerszegi üzemének átadásán elmondta, hogy

sokan, akik nem foglalkoznak hadiiparral, gondolhatják azt, hogy futunk magunk után. Háború van, hát hadiipar-fejlesztésbe fogtunk.

A kormányfő leszögezte: ez nem így van, mert 2017-ben hozták meg az első döntéseket. Azelőtt, hogy mások rájöttek volna, hogy erre szükség lesz.

Gyorsnak kell lennünk, nem engedhetjük meg a lassúság luxusát

Orbán Viktor szerint nagy tanulság nekünk, hogy "a méret számít". A németek és más nemzetek is megengedhetik maguknak, hogy alaposak, lassúak legyenek, de Magyarország ezt nem engedheti meg, ugyanis a kisebbeknek gyorsabbnak kell lennie, fürgének és előrelátónak.

A mostani gyár átadása egy német-magyar bölcsesség eredménye

- fogalmazott a kormányfő -, aki szerint fontos, hogy elképzelték már évekkel ezelőtt, hogyan kell előre lépni. A kormányfő megköszönte a Rheinmetallnak a segítséget és a közös munkát.

Magyar tudás adja a gyár működésének alapját

Orbán Viktor emlékeztetett: Zalaegerszegen másfél évvel ezelőtt ugyanitt álltak, és a látottak önmagukért beszélnek: elkészült a gyár, amelynek épületét tavaly tavasszal adták át. Kifejtette:

magyar földön gyártott, német Hiúzok lopakodnak majd ki a kapuján, magyar földön, magyar szakmunkások és magyar mérnökök közreműködésével gyártott harcjárművek.

A kormányfő szerint a részletek igen fontosak, mert tanulságos, hogy ezt a gyárat magyar munkások és magyar szakemberek fogják működtetni.

Szerinte erre érdemes akkor gondolni, amikor a baloldal az oktatás helyzetét kritizálja. Az itt dolgozók tanúbizonyságot adnak majd a magyar oktatási rendszer keretein belül megszerzett tudásukról.

Magyar tulajdon, magyar tudás

Itt nemcsak gyártás lesz, hanem mérnökök és szakmunkások kiképzése, valamint tehetséggondozás is. Orbán Viktor örül annak, hogy olyan partnere van a kormánynak, amely minden ígéretét, amit a kormánynak tett, be tudta tartani. Szerinte ennek eredménye a gyár melletti tesztpálya, kísérleti csarnok és hőalagút is.

Orbán Viktor kifejtette azon elismerését, hogy nagyszerű, hogy minden itt gyártott termék "made in Hungary", a szó minden értelmében. Szerinte német technológia nélkül ez sem tudna megvalósulni, és persze ez igaz oda-vissza. A kormányfő szerint a német vállalatok is tudják, hogy a magyar tudás mekkora hozzáadott értéket képvisel a német iparban. Szerinte tanulságos ez a mai átadó, mert

pontosan tudom, ha valaki akkoriban azt mondta volna a zalaiaknak, hogy itt Európa egyik legfontosabb autó-, hadi ipari, kutató- és gyártóközpontja működik majd, akkor azt a hibbantság biztos jelének vették volna. És ma mégis itt állunk!

Szerinte a zalai vármegyére érdemes figyelni, mert sok nagy név tette ide a garast, itt ruházott be a Rheinmetall mellett a Bosh, a TÜV Rheinland, a Flex, az AVL, és felépült a Zala Zone, egy science park és egy drónkutatási központ is.

Zalaegerszeg egy olyan hely, ahonnan jól lehet szemlélni a jövőt, és ilyen hely kevés van Európában.

Nem állnak meg itt

Ma Zalagerszegen aláírtak egy megállapodást, amelynek része az izraeli JU Vision cég is. A kormányfő bejelentette:

vegyesvállalatot hoznak létre Magyarországon, harci drónok gyártására.

Orbán Viktor szerint fontos, hogy nem állnak meg, mert jövőre működni kezd Várpalotán Európa egyik legmodernebb lőszergyára, szintén a Rheinmetallal közösen. Egy éve adták át az Airbus gyulai gyárát, ahol a legmoderneb harci helikopterekhez gyártanak alkatrészeket. Ezt sem gondolták volna korábban a békésiek, de nem elégszenek meg azzal, hogy külföldi partnereket hívnak hazánkba, "mi is körülnézünk külföldön".

Meg sem álltunk Csehországig, és magyar kézbe vettük a harcászati és kiképző repülőgépeket gyártó Aero Vodochody céget is, vagyis van magyar tulajdonú repülőgépgyárunk is.

Orbán Viktor szerint az igazság legizgalmasabb részlete, hogy

a nagy válság közepén sem adja fel a kormány, hogy önálló magyar védelmi ipart építsen, és nem tett le arról sem, hogy a magyar innováció és technológia a világ élvonalába kerüljön.

A magyar haderőt meg kell újítani! Idén elérjük a nemzeti össztermék két százalékát kitevő védelmi kiadási szintet

- mondta el, majd kifejtette, bízik benne, hogy ezt jövőre is tudják tartani, és ez nemcsak a jövő szempontjából fontos, hanem kötelezettségünk is a NATO felé.

Hogyan lehet megőrizni a békét háború idején?

Orbán Viktor szerint jó kérdés, hogyan lehet a békét megőrizni háború idején. Szerinte katonáskodni sem most kell megtanulni, mert elég ha megnézzük a magyar történelmünket, és van tapasztalatunk. Leszögezte:

nem homokra akarják építeni a magyar hadiipart.

A kormányfő szerint vannak, akik azt hiszik, a béke záloga nem az erő, hanem az erőtlenség. Szerinte ez sületlenség.

A békéhez háromfajta erő kell

A kormányfő közölte, hogy a békéhez lelki, gazdasági és katonai erő kell. Kifejtette: lelki erő azért kell, hogy Magyarország ellenálljon a háborúpártiak nyomásának, amivel be akarják az országot préselni a háborúba.

Magyarországnak a béke az egyetlen vállalható erkölcsi és politikai álláspont

- fogalmazott. Orbán Viktor azt mondta, hogy gazdasági erőre azért van szükség, hogy az ország túl tudjon lendülni azokon a bajokon, amelyeket az orosz-ukrán háború és az amiatt kivetett szankciók okoztak, és amelyek falnak viszik az európai gazdaságot. Hozzátette: katonai erőre azért van szükség, hogy mindenki lássa, háborús időkben is megőrzik az ország biztonságát, ezért "háborúskodás helyett hasznosabb jóban lenni velünk". Közölte azt is, hogy lassan négy éve válságüzemmódban dolgozik a kormány, de nagy terveit mégsem adta fel.