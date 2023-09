Ma, 4 év után írásos vallomást nyújtott be a bíróságon Jurij C. A gyanú szerint ő okozta a dunai hajózás egyik legtragikusabb balesetét. 2019. május 29-én a Viking Sigyn szállodahajó, amelynek ő volt a kapitánya, utolérte a jóval kisebb Hableány sétahajót a Margit hídnál, majd egyszerűen áthajtott rajta. A Hableány másodpercek alatt elsüllyedt. A balesetben 28 ember meghalt, csak 7-en élték túl, egy holttest a mai napig nem került elő.

A Viking Sigyn kapitánya az elmúlt 4 évben egyszer sem tett vallomást, ma azonban egy írásos vallomást nyújtott be a bíróságnak. Ebben

azt állította, hogy nem látta a Hableányt, majd azt hitte, hogy uszadékfának ment neki.

Amikor megtudta, hogy elsüllyesztett egy hajót, sokkot kapott. A leváltását ő maga kérte, a másodtiszt vette át a parancsnokságot.

A vallomást a bíró olvasta fel, majd a kapitány ügyvédje kijelentette, hogy Jurij C. több kérdésre nem válaszol.

Az írásos vallomás csak a kapitány viselkedésére vonatkozott, felelősséget nem vállalt a 28 ember haláláért. Kiderült, hogy 40 éve hajózik, 2001 óta kapitány. A Duna egész szakaszát ismeri, a baleset estéjén pedig nem volt őrszem a hídon, mert nem kötelező. Bevallása szerint az esős, sötét időben nem látta a másik hajót.

Jurij C. végig lehajtott fejjel hallgatta a vallomását, látszott rajta, hogy megtört. Azt nem lehet tudni, hogy a négy év alatt miért pont most döntött úgy, hogy vallomást tesz. Továbbra is házi őrizetben van. A Blikk információi szerint legalább 10 éves börtönbüntetést kap, a házi őrizetben pedig minden 4. nap számít egy letöltött napnak.

Ezek után az ügyész a vádbeszédében reagált a vallomásra. Nem értette, hogy miért nincs említve benne a hajó radarja, ami a hajó feketedoboza szerint előre 400, jobb és bal oldalra pedig 200-200 méterre volt beállítva. Ha valaki ezt figyelte volna, akkor elkerülhető lett volna a baleset.

Kitért arra, hogy a sokk nem mentség arra, hogy nem vett részt a mentésben.

A kapitány védője korábban azt állította, hogy a Hableány nem volt alkalmas vízi közlekedésre, mert az előírtnál kevesebb volt a legénysége. Ezt az ügyész megcáfolta. Borbély Zoltán, a Hableány üzemeltetőjének és magyar áldozatainak képviselője a lapnak elmondta, hogy a védelem egy elavult előírásra hivatkozott.

„Egy matróz még egy halálos áldozatot jelentett volna. Valóban volt egy 1998-as előírás, hogy a Hableányhoz hasonló hajókon, ahol a gépészeti műszerek nem a hídon, hanem a gépállásban vannak, kell egy olyan matróz, aki a műszereket figyeli és folyamatosan jelentest ad azokról a kapitánynak. Ám a Hableánynál átalakítóval, felvitték a műszereket a kormányállásba, így ez az előírás okafogyottá vált. A plusz egy fő matróz nélkül a kishajó még nem volt alkalmatlan a közlekedésre, mint ahogyan egy autó sem az, amelyikben nincs pótkerék vagy elakadást jelző háromszög, még ha az utóbbi hiánya meg is sért bizonyos szabályokat" – mondta Borbély Zoltán.

A vád azt is cáfolta, hogy a Hableány előzte volna a baleset előtt a szállodahajót.

„Az első felvételeken valóban az látszott, hogy a Hableány befordul a Viking elé, ám ez nem előzés volt, hanem egy fizikai jelenség a nagyobb hajó által keltett szívóhatás eredménye. Ez az úgynevezett Bernoulli-törvény, egy áramlástani jelenség: a két hajó közötti jelentős súlykülönbség hatására a nagyobb jármű magához-maga elé rántotta a tízszeres nagyságrenddel kisebb hajót. A két hajó közötti tömeg - és sebesség eltérése miatt nyomáskülönbség alakult ki. A hatalmas eltérések következtében szippantóerő lépett fel, ami a Viking szállodahajó elé, majd alá rántotta a kis városnéző hajót, aminek személyzete tehetetlen volt a fizika törvényeinek erejével szemben. Itt már elháríthatatlan volt a baleset, amihez a fizika törvényei és a hajózási szabályok szerint csak a vádlott a felelős." - Borbély Zoltán ügyvéd.