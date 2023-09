A politikus elmondta, a választókerületében is a legnagyobb rendben indult a tanév. Mint hozzátette, a Kossuth Lajos Általános Iskola tanévnyitóján volt jelen, ahol nagy örömmel fogadták az elsőéveseket, ahogy természetesen a többi diákot is.

Az ünnepségen az igazgatói beszédben elhangzott, minden pedagógus állás be van töltve náluk, minden tantárgyat szaktanárok tanítanak. Ugyanakkor az is igaz, jegyezte meg Dunai Mónika, hogy a jövő év elején derül ki, mennyien maradnak a pályán, de abban bízik, hogy kevesen mennek el, és a távozókat is sikerül pótolni, amiben persze nagy szerepe lesz majd a béremelésnek is.

A teljes beszélgetést itt olvashatják.