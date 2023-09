A háborúra adott brüsszeli választól szenved egész Európa - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A kormányfő szólt arról is, hogy a béketábor növekedése attól várható, ha az adott országokban az emberek kikényszerítik a békét. Minél több gazdasági bajt okoz a háború, annál hangosabban teszik majd fel a kérdést, hogy miért csináljuk ezt? A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy egy családbarát koalíció felépítése zajlik Európában.

Én is türelmetlen és dühös vagyok az infláció miatt, mint mindenki. Ezt az európai politika hozta össze, először is a háború. Ha vége lenne a háborúnak, azonnal megjavulna a gazdasági helyzet – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A miniszterelnök közölte, hogy a spekulánsok nyernek, míg az országok veszítenek a háborún. A háborúra adott brüsszeli választól szenved egész Európa – tette hozzá.

A miniszterelnök jelezte, hogy nem tudjuk magunkat kivonni a háború hatása alól, hiába akarjuk. Nem várhatjuk, hogy egy tündér varázspálcával véget vet a háborúnak, ha csak Joe Biden amerikai elnök nem lényegül át egy tündérré. Ugyanakkor ha szándékában állna, véget vethetne a háborúnak – mutatott rá.

48 milliárdba kerül a tranzitdíj emelése

A kormányfő kiemelte, hisz abban, hogy a mostani intézkedések elegendőek ahhoz, hogy az infláció 10 százalék alá csökkenjen az év végére. Orbán Viktor szerint van igazság abban, amit a GVH állapított meg, hogy a nagy multiláncok azonnal kihasználják a lehetőséget, és emelik az árakat, amelynek komolya szerepe van az infláció mértékének alakulásában. Elmondta, hogy figyelni kell arra, hogy mit csinál a világ. Például néhány ország a benzin esetében visszaállt az ársapkákra.

Mint fogalmazott, erőseket gondol arról, mikor azt látja, hogy az ukránok megemelték a tranzitdíjat. A kormányfő tájékoztatása szerint három és félszeres áron vagyunk kénytelenek behozni az üzemanyagot, ami 48 milliárd forint többletet jelent. Ez meglöki a benzin árát és növeli az inflációt is fél százalékkal. De mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ezt a politikát ne folytassák, hogy az egekbe emelik a cső használatáért fizetett díjat, s ezzel nehéz helyzetbe sodorják a magyar családokat - jegyezte meg.

Az emberek kikényszeríthetik a békét

Orbán Viktor elmondta, a béketábor növekedése attól várható, ha az adott országokban az emberek kikényszerítik a békét. Minél több gazdasági bajt okoz a háború, annál hangosabban teszik majd fel a kérdést, hogy miért csináljuk ezt?

A kormányfő szólt arról is, hogy a rezsicsökkentés fenntartása a mostani helyzetben nagyon sokba kerül, annak ellenér is, hogy idén csökkentek az árak. Még mindig Magyarországon a legalacsonyabb az áram és a gázár. Ez pénzbe kerül. A magyar emberek is azt mondják, hogy történjen már valami. Ez Nyugaton még inkább így van. A gazdasági helyzet romlása vezethet majd el a háború végéhez. Ukrajna nem tudná vívni a háborút, ha nem adnának ehhez pénzt és fegyvereket - tette hozzá. Nagyjából 180 milliárd eurót kapott Ukrajna, és nem kerültünk közelebb a háború végéhez - mondta a kormányfő.

Családbarát fordulat

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy mi úgy gondolkodunk, hogy a most született gyerekek 2103-ban is élni fognak, és ez meghatározza a döntésünket. Nem vagyunk sokan Európában, akik így gondolkodnak - tette hozzá. Akiknek nincsenek gyerekei, azokat ez nem érdekli, és gyakran ők vannak többen.

Éppen ezért nincsen demográfiai kérdés Európában a politika színterén - tette hozzá.

Másrészt egyesek szerint az egyén a legfontosabb a világban - mondta a kormányfő. Ha magamat teszem az első helyre, abból nem lesz család - tette hozzá. Orbán Viktor szerint akkor lesz változás, ha a világban azok lesznek többen, akik szerint nem az egyén áll a középpontban. A pénzügyi támogatások mellett a közgondolkodásnak is nagy szerepe van.

A kormány célja, hogy akik gyereket vállalnak, azok anyagilag jobban éljenek, mint akik nem.

Orbán Viktor szólt arról is, hogy 160 ezerrel több gyerek született a családpolitikai lépések miatt, de most már mindenkit az érdekel, hogyan lehetne még tovább jutni. Nem szívesen beszélek a sikerekről, hanem a jövőbeli lépésekről.

A kormányfő szerint nem szabad elfelejteni, hogy az olasz kormányfő is ott volt a demográfiai csúcson, és az ottani kabinet programja nagyban hasonlít a magyaréra. Nem ritkaság a magyar gondolkodás - tette hozzá. Komoly esélyünk van arra, hogy Brüsszelben el tudunk érni egy családpolitikai fordulatot.

A kormányfő szerint egy családbarát koalíció építése zajlik jelenleg Európában. Ez lesz a magyar EU-elnökség egyik legfőbb feladata is. Fordulat kell Brüsszelben, békét kell elérni, és nem olyan Európa kell, amely elzárkózik, hanem nyitott, feladja a genderpropagandát, és a magyarok és lengyelek elleni kettős mércét is feladja.

Orbán Viktor szerint egyre több ország és párt kritizálja a brüsszeli bürokráciát és nem áll ki az európai érdekek mellett.

Amerikai érdekeket képvisel Brüsszel