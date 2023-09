A sportfogadás globális jelenséggé vált, ezáltal világszerte emberek milliói vesznek részt ebben a szórakozási formában. Magyarországon, mint sok más országban, a sportfogadás is jelentős növekedésnek indult az elmúlt években. Ez a népszerűség növekedés nem csak a sportfogadás online területét és a szerencsejáték-ipart alakította át, hanem jelentős hatással volt az ország gazdaságára is. Ebben a cikkben a sportfogadás magyarországi gazdasági hatásait vizsgáljuk meg, figyelembe véve annak előnyeit és lehetséges hátrányait is.